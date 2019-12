Pikkupojalta huijattiin sievoinen summa suositussa Pixel Worlds -videopelissä – pelifirma ei voi mitään

Miekat, siivet ja vaatteet vaihtavat omistajaa virtuaalimaailmassa. Ekaluokkalainen poika pelaa Pixel Worlds -videopeliä innoissaan.

Hän haluaa jättää osan omistamistaan pelitavaroista hetkeksi virtuaalisen nuken päälle. Poika painaa nappia, jolla tavarat siirretään nuken päälle säilöön.

Poika on kuitenkin unohtanut poistaa pelihahmoltaan sellaisia tavaroita, joita hän ei halua nuken päälle siirtää.

Äkkiä nuken päältä esiin ilmestyy toinen pelaaja, joka potkaisee pojan pelikentältä pois. Pojan tavarat jäävät huijarin omistamalle kentälle ja ovat nyt käytännössä hänen.

Yhdellä napin painalluksella poika menetti vaivalla hankkimansa tavaransa huijarille.

Näin kävi Timo Karppisen 7-vuotiaalle pojalle viime marraskuussa. Huijatuksi tuleminen oli suuri pettymys niin isälle kuin pojallekin.

– En itsekään aluksi pysynyt mukana siinä, mitä tapahtui. Jouduin ottamaan selvää, kuinka tällainen huijaus on edes mahdollista tehdä.

Rahoja ei palautettu

Suurta pettymyksen tunnetta lisäsi se, että Karppisen poika oli käyttänyt peliin oikeaa rahaa yhteensä noin 70–80 euroa.

– Poika toivoi lisävarustetta, jolla pystyy pelissä lentämään. Se maksoi noin 40 euroa. Aikuisesta se tuntui aika isolta rahalta. Sanoimme, että siihen pitää sitten säästää rahaa.

Karppisen mukaan hänen poikansa alkoikin päättäväisesti säästää ja sai rahat kasaan parissa kuukaudessa. Huijauksen jälkeen olo oli tyhjä.

– Tuntui, ettei voi tehdä mitään. Jos kadulla joku vie toisen tavarat, aikuinen voi vielä edes yrittää mennä etsimään varkaan, mutta digitaalisessa ympäristössä se ei ole mahdollista.

Sosiaalisissa peleissä pelaajat voivat varastaa toisen pelaajan oikealla rahalla ostamia tavaroita. Kukouri Mobile Entertainment

Ainoaksi keinoksi jäi ottaa yhteyttä Pixel Worlds -pelin tehneeseen kotkalaiseen Kukouri Mobile Entertainment -pelifirmaan.

– Olin kuullut, että pelissä on jonkinlainen report-painike, mutta en meinannut löytää sitä. Lopulta löysin englanninkielisen sivuston. Siellä sai nähdä vaivaa ja kirjoittaa seikkaperäisen raportin siitä, mitä oli tapahtunut.

Parissa päivässä pelifirmalta tuli Karppisen mukaan asiallinen vastaus.

– Mitään rahan tai tavaran palautuksia ei kuitenkaan missään vaiheessa luvattu. Sain sellaisen kuvan, että huijauksen tekijälle annettiin bannia, mutta ei se kauheasti lohduta pientä lasta.

Banni tarkoittaa määrätyn mittaista porttikieltoa peliin. Huijari ei siis voi pelata peliä pelihahmollaan esimerkiksi muutaman päivään. Karppisen poika on jatkanut pelin parissa huijaamisesta huolimatta.

– Yritimme molemmat ottaa sen opettavaisena tapahtumana.

"Huijaaminen on osa sosiaalisia pelejä"

Peliyhtiöt pyrkivät kitkemään videopeleissä tapahtuvaa huijaamista. Pixel Worlds -pelin tehneen Kukouri Mobile Entertainment -pelifirman toimitusjohtaja ei kuitenkaan näe huijaamista vakavana ongelmana.

– Huijaaminen on tietysti lähtökohtaisesti ikävää, mutta se on toisaalta osa sosiaalista pelaamista, josta on vaikea päästä eroon. Sitä on ollut peleissä niin kauan, kuin on ollut sosiaalisia pelejä, sanoo Kukouri Mobile Entertainment -peliyhtiön toimitusjohtaja Kim Soares .

Kukouri Mobile Entertainment on kansainvälisestikin menestynyt yritys. Kukourin uusin mobiilipeli Pixel Worlds voitti viime vuonna muun muassa People's choice -palkinnon Game Connection -tapahtumassa Pariisissa.

Kukouri Mobile Entertainmentin toimitusjohtaja Kim Soares neuvoo huijatuksi tulleita ilmoittamaan asiasta pelifirmalle. Kare Lehtonen/Yle

Yhtiö saa kuukausittain muutamia ilmoituksia Pixel Worldissa tapahtuneista huijauksista. Se on Soaresin mukaan vähäinen määrä verrattuna pelin pelaajiin.

– Pelillä on lähemmäs 5 miljoonaa latausta.

Pelifirma pyrkii puuttumaan huijaamiseen pääasiassa tiedottamisella.

– Meillä on omalla Youtube-kanavalla videoita aiheesta, ja pelin sisällä kerrotaan, että ei kannata antaa omia kamoja muille.

Virtuaalivarkauksien tutkinta haastavaa

Videopeleissä huijaamista tuskin koskaan saadaan loppumaan. Huijaamiseen on vaikea puuttua, sillä viihdepeleissä tapahtuvat kepulikonstit eivät useinkaan täytä rikoksen tunnusmerkkejä.

– 2000-luvulla alkoi tapahtua virtuaalihyödykkeiden kauppaa, jossa oikealla rahalla ostetaan digitaalisia asioita. Sen jälkeen lainvalvojat kiinnittivät entistä enemmän huomiota viihdepelimaailmojen sisältämään huijaustoimintaan, pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön johtaja Frans Mäyrä selittää.

Virtuaalivarkauksia on Suomessakin käsitelty oikeudessa asti. Takavuosien hitissä, yhteisöpalvelu Habbo Hotellissa tapahtuneita hahmovarkauksia käsiteltiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Nuori mies tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen muun muassa petoksesta.

Huijareiden sulkeminen pois pelimaailmoista on myös hankalaa, sillä kiusaajapelaajat voivat Mäyrän mukaan olla peliyhtiöille hyviä asiakkaita, koska he viettävät pelin parissa paljon aikaa.

– Pelisuunnittelijoiden pitää ottaa huomioon, että toiset ihmiset vapautuvat netissä ja uskaltavat esimerkiksi tutustua paremmin ihmisiin. Toisista taas tulee esiin pimeä puoli: he haluavat kiusata, koska heitä on virtuaalimaailmassa hankalampaa rangaista.

Videopeleissä huijaaminen voi olla myös ammattimaista. Kukouri Mobile Entertainment

Huijareille luodaankin joskus omia pelin sisäisiä tiloja, joissa he voivat luvan kanssa käyttäytyä huonosti.

Maailmalla huijaaminen jo hyvin ammattimaista. Esimerkiksi Kiinassa puhutaan gold farming -ilmiöstä, jossa huijaamiseen nähdään paljon vaivaa.

– Ihmiset tuottavat pelinsisäistä valuuttaa tai hienoja haarniskoita ja aseita, jotka myydään pelin virallisen järjestelmän ohi. Ostajat ovat tyypillisesti varakkaita, usein länsimaalaisia pelaajia, pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön johtaja Frans Mäyrä kertoo.

Huiputtamalla hankitulla pelihahmolla tai varusteilla pystyy siirtymään pelin loppuvaiheille, jonne virallisten sääntöjen mukaan huijareilla ei olisi ollut mahdollisuuksia.

Ilmoita pelifirmalle huijauksista

Kukouri Mobile Entertainment Kim Soares neuvoo yleisesti kaikkia huijatuksi tulleita ottamaan yhteyttä pelin luoneeseen firmaan.

– Usein jos pelissä on moderaattoreita koko ajan paikalla, he saattavat tulla saman tien paikalle ja puuttua huijaamiseen.

Sosiaalisissa peleissä on Soaresin mukaan paljolti kyse myös maineesta.

– Jos joku pelaaja on tunnettu scammeri, niin yhteisössä tiedetään nopeasti, että siihen pelaajaan ei kannata luottaa.

Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö Mikko Rauhamaa neuvoo aina ilmoittamaan virtuaalirikostapaukset myös poliisille, vaikka varastetun asian arvo olisi vahäinen.

– Ilmoituksilla on isompikin merkitys, vaikka tapaukset eivät heti selviäisi. Virtuaalivarkaudet tuntuvat olevan toistuvia, joten saamme ilmoituksista paljon kaivattua ilmiötietoa.

Ilmoituksessa kannattaa Rauhamaan mukaan kertoa mahdollisimman tarkasti mitä on viety ja miten. Paikallispoliisi hoitaa rikosten varsinaisen tutkimisen.

– Tällaisissa tapauksissa tuomio tulee usein petoksesta. Tapauksiin voi kuitenkin liittyä myös muita rikosnimikkeitä, kuten tietomurto.