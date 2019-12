Blockfest muuttuu K18-tapahtumaksi Tampereella

Tamperelainen hiphop-festivaali Blockfest muuttuu aikuisten tapahtumaksi. Ensi kesänä festivaalissa on 18 vuoden ikäraja.

Muutos näkyy tapahtuma-alueen toimivuudessa, kun erilliset anniskelukarsinat poistuvat.

Blockfest on julkaissut ensimmäiset artistit ensi elokuulle. Ratinassa nähdään muiden muassa Denzel Curry (US), Playboi Carti (US), Danileigh (US) sekä Saweetie (US).

Kotimaisista artisteista Tampereella esiintyvät ainakin Kube, Juno, Gettomasa ja Etta 21.–22.8.2020.

Joka kerta loppuunmyydyn Blockfestin liput tulevat myyntiin perjantaina.

Vuonna 2018 nuorten juhliminen Blockfest-tapahtumassa työllisti poliisia poikkeuksellisen paljon.

