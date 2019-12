Herätys: Hallitusvalta vaihtuu, rikospodcastit kiehtovat nuoria naisia, sää on kirkas ja kylmä

Hallitusvalta siirtyy Rinteeltä Marinille

Suomi saa tänään tiistaina uuden hallituksen. Eduskunta äänestää iltapäivällä uudeksi pääministeriksi Sanna Marinin (sd.). Myöhemmin presidentti Sauli Niinistö vapauttaa Antti Rinteen (sd.) hallituksen tehtävistään ja nimittää Marinin hallituksen. Päivän aikana vanha ja uusi hallitus vierailevat tervehdyskäynnillä Presidentinlinnassa. Uusi hallitus pitää myös ensimmäisen tiedotustilaisuuden.

Avit ovat puuttuneet kuntouttavaan työtoimintaan muutamia kertoja viime vuosina

Epäselväksi moitittuun lakiin on tulossa parannuksia. Orna Ben Lulu / Yle

Korvataanko työttömien palkattomalla työllä palkkatyötä? Entä ketä kuntouttavaan työtoimintaan saa ohjata? Muun muassa näihin kysymyksiin aluehallintovirastot ovat puuttuneet viimeaikaisissa päätöksissä. Yle pyysi päätökset vuodesta 2015 lähtien. Lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta valmistellaan parhaillaan pieniä tarkennuksia.

Tilda Laaksonen, 25, ja Minna Kavilo, 22, kertovat murhista kymmenille tuhansille kuulijoille

Tilda Laaksosen Jäljillä on yksi Suomen kuunnelluimmista podcasteista. Mårten Lampén / Yle

True crime -buumi kiinnostaa erityisesti alle 30-vuotiaita naisia. Tositapauksia käsittelevät rikospodcastit ja tv-ohjelmat ovat nyt erittäin suosittuja. Osa niistä liikkuu eettisesti harmaalla alueella.

Suomalainen Zewdu Terefework muutti takaisin synnyinmaahansa Etiopiaan

Nuorena Zewdu halusi lääkäriksi, mutta kommunistisen diktatuurin takia se ei onnistunut. Etiopiassa käytetään aina etunimeä eikä sukunimeä, jos halutaan ilmaista nimi lyhyesti. Fredrik Lerneryd / Yle

1990-luvulla Zewdu Terefework vietti yli kaksi vuotta vastaanottokeskuksessa Imatralla. Nyt hän pyörittää Etiopian ainoaa geenitutkimuslaboratoriota. Lue Liselott Lindströmin artikkeli Etiopiasta, jonka pääministeri ottaa tänään vastaan Nobelin rauhanpalkinnon.

Kirkasta ja ainakin vähän kylmempää

Kerttu Kotakorpi / Yle

Tänään on melkein koko maassa kirkas pakkaspäivä. Pohjoisessa lämpötila laskee miinukselle kymmenen, jopa 15 asteen verran. Etelässä pakkasta on korkeintaan muutama aste. Pilvisintä on aivan kaakossa itärajan tuntumassa ja etelärannikolla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla voi vielä aamun ensimmäisten tuntien aikana ripotella rännänsekaista lunta. Pakastumisen myötä ajokeli voi paikoin olla hyvin liukas.

