Postin johdon tiedote sinetöi Antti Rinteen kohtalon – Keskustan Annika Saarikko: Silloin oli selvää, että ihan kaikki ei ole vielä tässä

Antti Rinteen (sd.) hallituksen tiede- ja kultuuriministerinä toiminut Annika Saarikko (kesk.) sanoo, että pääministerin kohtalon sinetöi lopullisesti Postin johdon lähettämä tiedote (siirryt toiseen palveluun). Siinä kerrottiin omistajan eli valtion hyväksyneen pakettilajittelijoiden työehtosopimuksen muuttamisen.

– Minusta oli kulmia kohottavaa, että valtionyhtiö osoittaa eriävän kannan valtion omistajan kanssa. Silloin oli selvää, että kaikki ei ole vielä tässä.

Saarikon mukaan Rinteen johtamistapa herätti keskustassa huolta jo paljon ennen kuin puolue vaati pääministeriä eroamaan.

– Kuormaa ja huolta kertyi pitkin matkaa.

Keskustan mielestä maan johdossa oli henkilö, jonka toimintatavat työmarkkinakysymyksissä, työllistämistoimissa ja omistajaohjauspolitiikassa olivat kestämättömiä. Tämä olisi vienyt hallituksen toimintakyvyltä pohjan.

Kaikki vaihtoehdot käytiin läpi

Annika Saarikon mukaan Rinteen luottamus meni lopullisesti Posti-kiistassa. Keskustaa sapetti se, minkä roolin Rinne otti työmarkkinakiistassa ja miten epäselvästi Rinne asiasta viestitti. Silti päätöstä vaatia Rinteen eroa ei ollut helppo tehdä.

– Ei ollut, ei missään nimessä.

Kuinka painokkaasti keskusta sitten vaati Rinteen eroa? Oliko puolue valmis menemään päätyyn asti, kaatamaan hallituksen ja vaikka uusiin vaaleihin?

– Meidän eduskuntaryhmä arvioi läpi kaikki vaihtoehdot, mihin tämä tapahtumaketju olisi voinut johtaa. Jos ei ole luottamusta, on kauhean vaikea katsoa yhteiseen tulevaisuuteen.

Saarikko ehti olla ministerinä vain pari kuukautta ennen kuin jäi perhevapaalle elokuussa. Keskustan entisenä varapuheenjohtajana hän on kuitenkin hyvin perillä, miten Rinteen erottamiseen puolueessa suhtauduttiin.

– Ei keskusta tehnyt tätä riemumielin ajatuksella, että on mukava kaataa pääministeri. Tämä on jättänyt säröjä puolueiden välille ja eduskunnan tunnelma on ollut hyvin poikkeuksellinen.

Riitelylle ei ole aikaa

Annika Saarikko sanoo, että Rinteestä oli pakko päästä eroon, jotta maahan saadaan toimintakykyinen hallitus.

– Ison hallitusohjelman toteuttamiseen neljä vuotta on lyhyt aika, ei tässä ole riitelylle viikkokausia tuhlattavaksi.

Ihmetystä on herättänyt se, miksi keskusta ei sanonut missään vaiheessa, että Rinteen pitää erota. Asiaa kierreltiin, mutta ei sanottu suoraan.

– Ei tässä selkävoittoa haettu. Jätettiin sosiaalidemokraateille itselleen tilaa tehdä johtopäätöksiä, Saarikko sanoo.

Samaa logiikkaa käytettiin myös viime viikonloppuna, kun demarit oli valitsemassa itselleen ministereitä Sanna Marinin (sd.) johtamaan uuteen hallitukseen. Ei sanottu suoraan, että Rinnettä ei hallitukseen haluta edes riviministeriksi.

– Olin luottavainen sen suhteen, että Antti Rinne ja hänen puolueensa katsovat kokonaisuutta ja tekevät ratkaisun, jossa keskustalla ei voi olla mitään huomauttamista.

Välit kuntoon ajan kanssa

Annika Saarikko sanoo, että Rinne-episodi hiertää jonkin aikaa keskustan ja SDP:n välejä.

– Vaikka käänteet olivat dramaattisia, niin poliittinen järjestelmä korjasi itsensä viikossa kuntoon. Se, mitä on pinnan alla, varmaan vaatii vähän enemmän aikaa.

Saarikon mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että hallituksen sisälle palautuu luottamuksen henki ja yhdessätekemisen meininki.

Saarikko palaa ministeriksi vajaan vuoden kuluttua, elokuussa 2020.

– Minusta on hienoa nähdä itseäni nuorempi, pienen lapsen äiti Sanna Marin Suomen johdossa. Odotan innolla, että voin liittyä tuohon joukkoon tiede- ja kultuuriministerinä.

