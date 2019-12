Rahaministerit ensimmäistä kertaa ilmastoneuvotteluissa – Onnistunut muutos voi maailmankuulun tutkijan mukaan olla erittäin houkutteleva

– Syoksykierteessä ei voi puhua kestävyydestä

Maailmankuulu tutkija Jeffrey Sachs latasi muutoin maltillisen valtionvarainministerien Madridin ilmastokokouksen tapaamiselle madonluvut heti alustuksen aluksi.

Yhdysvaltalaisen Kolumbian yliopiston tutkija jatkoi.

– Tämä on huonoa käytöstä. Pitäkää päästönne kotimaassa ja maassa, Sachs moitti maita, jotka vievät fossiilisia polttoaineita maailmalle.

Hän mainitsi erityisesti Australian ja Kanadan, joista edellinen vie kivihiiltä ja jälkimmäinen kaasua ja öljyä.

Sachsin vetoamukselle myös taputettiin lähes täyteen ahdetussa isossa kokoussalissa. Salissa kerrottiin rahaministereiden aikeista tehostaa ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

Kokous oli historiallinen, koska koskaan ilmastoneuvotteluiden 25 vuoden aikana paikalla ei ole ollut rahoista vastaavia ministereitä.

Rahaministerit ovat tarttumassa ilmastotyön ohjaksiin

Madridin kokouksen julkilausuman mukaan ministerit kehittävät jatkossa ilmastokestäviä sääntöjä ja työkaluja rahoituslaitoksille ja valtioille. Aloitteen takana on tällä hetkellä 50 maata eri puolilta maailmaa.

Suomi ja Chile ovat koonneet ministerityöryhmän, johon on sen vuoden historian aikana liittynyt koko ajan uusia maita. Ryhmä kokoontuu säännällisesti ja se miettii seuraavan vuoden aikana muun muassa hiilen hinnoittelua keinona toteuttaa tiukempia päästöleikkauksia ja ilmastorahoitusta.

Professori Sachs korostaa, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoite vuoteen 2050 mennessä vaatii talouden täydellistä läpikäymistä. Siihen tarvitaan uusia ajatuksia muun muassa ilmastokestävästä rahoituksesta ja sijoituksista.

–Valtiovarainministerien rooli on aivan oleellinen, että ilmastotavoitteissa pysytään. Nämä vaativat verotusta, päästökauppaa, kestävää talouspoltiikkaa ja lisää yksityistä rahoitusta, tiivistää valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) valtiovarainministeriöstä tarpeita ja muutosta.

Tiilikainen korvasi kokouksessa Suomen hallituksen kokoonpanosmuutosten takia ministeri Mika Lintilän (kesk.)

Pankit ja rahoittajat laajasti mukaan

Kokouksessa tuotiin esille sitä, että esimerkiksi hyvä maatalous- tai liikennepolitiikka on myös hyvää ilmastopolitiikkaa. Tavoitteista ollaan vielä kaukana.

Politiikkaa tehdään rahaministerien hallinnoimien budjettien kautta.

YK:n ilmastoneuvotteluista vastaava pääsihteeri Patricia Espinosa korosti kokouksen aluksi, että maailman noin 500 rahoituslaitosta on saatava mahdollismman laajasti mukaan rahoittamaan päästöjä vähentäviä investointeja ja auttamaan sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

Kansainvälinen ilmastorahoitus on ylipäätänsä kasvussa.

Madridin kokouksessa neuvotellaan myös rahoituksen lisäämisestä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen. Rahaa voisi kerätä muun muassa uusien kasvilajien kehittämiseen tai tulvasuojeluun kansainvälisiltä hiilimarkkinoilta.

Rahoitusneuvottelut takkuavat kokouksen toisen viikon alussa.

Ilmastoriskin arvioiminen on vaikeaa

Rahamaailman kääntäminen ilmastokestävään suuntaan on vaikeata ja melko hidasta. Euroopan investointipankki (EIP) on käymässä läpi omia sijoituksia ja lainoituskohteita.

– Kaikkein vaikein tehtävä tällä hetkellä on arvioida sijoitusten ilmastoriskiä, kertoo varapääjohtaja Emma Navarro investointipankista.

Maailman suurimpiin lainoittajiin kuuluva EIP uudisti loppuvuodesta uusien kohteiden rahoitussäännöt ilmastokestävämmäksi vuodesta 2021 alkaen.

EIP:n arvioin mukaan ilmastomuutoksen aiheuttamat taloudelliset vahingot yli kaksinkertaistuivat viime vuonna.

Edessä ehkä loistava vaihtoehto

Yli kymmenen vuotta sitten kuuluisan Sternin ilmastoraportin julkaissut lordi Nicholas Stern näkee rahaministerien läsnäolon ja aktiivisuuden mahdollisesti käänteentekevänä.

– Meillä on olemassa vaihtoehto, joka onnistuessaan on erittäin houkutteleva. Se on paljon energiatehokkaampi, puhtaampi ja kestävämpi luonnon kannalta. Vaihtoehto on paljon parempi tapa nostaa elintasoa.

Talousjärjestelmät ovat Sternin mukaan perustavanlaatuisen muutoksen edessä lähivuosikymmeninä. Rahaa investointeihin on olemassa.

– Rahaministerien haaste on luoda oikeaa politiikkaa, jotta oikeanlainen rahoitus oikeaan aikaan , oikeaan paikkaan, oikean suuruisena toteutuu, Stern summasi kokousta.