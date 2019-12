Pori Jazz julkisti ensimmäiset artistinsa – brittilaulaja Dido ensi kertaa Suomeen

Ison-Britannian menestyneimpiin artisteihin 2000-luvulla kuulunut laulaja Dido esiintyy ensimmäistä kertaa Suomessa, kun hänet nähdään kesällä Porin Kirjurinluodossa.

Didon hittejä ovat muun muassa “Thank You” ja “White Flag”. Hänen studioalbumejaan on myyty maailmanlaajuisesti yli 40 miljoonaa kappaletta.

Aritsti oli poissa julkisuudesta läpimurtonsa jälkeen viidentoista vuoden. Viime keväänä hän teki paluun, jolloin julkaistiin hänen viides pitkäsoittonsa Still on My Mind. Samalla hän aloitti uudelleen keikkailun.

Dido esiintyy Pori Jazzissa lauantaina heinäkuun 18. päivänä.

Pepe Wilberg tekee paluun 1970-luvulle

Festivaalilauantaina Pepe Willberg vie kuuntelijat 1970-luvulle. Willberg nousee lavalle ensimmäistä kertaa yhdessä trumpetisti Jukka Eskolan johtaman Statement -kokoonpanon kanssa. Yhtye koostuu eturivin kotimaisista jazzmuusikoista.

Kaksi Willbergin laulamaa 1970-luvun alkuvuosien albumia ovat nousseet kulttiklassikoiksi. Festivaalilla herätetään henkiin Otto Donner Treatmentin En soisi sen päättyvän-albumin (1970) sekä Pepe & Paradise -yhtyeen Niin vähän on aikaa (1972) -pitkäsoiton kappaleet.

Jazzkattaus tuo Poriin Charles Lloydin

Poriin saapuu kesällä raskaan sarjaan jazzlegendoihin nimetty saksofonisti-huilisti Charles Lloyd, joka täyttää ensi keväänä 82 vuotta.

Muita kansainvälisen jazzin kärkinimiä edustavat viime vuosina useita alan palkintoja napannut yhdysvaltalaislaulaja Cécile McLorin Salvant, israelilaisbasisti Avishai Cohen trioineen sekä vibrafonisti Joel Rossy yhdessä Good Vibes -yhtyeensä kanssa.

Porissa nähdään myös Shabaka and the Ancestors, jazzia ja afrobeatia yhdistelevä lontoolaisyhtye KOKOROKO sekä yhdysvaltalaispianistin johtama Myra Melford’s Snowy Egret.

Festivaalin bluesnimiä ovat yhdysvaltalaisyhtye Gov’t Mule ja kitaristi Erja Lyytinen.

Pori Jazz järjestetään 55. kertaa 10.–18. heinäkuuta. Festivaalin ohjelmisto täydentyy talven ja kevään aikana kymmenillä nimillä.