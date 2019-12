Joulu on täynnä tuoksuja – onko allergisen tyydyttävä aina muoviseen joulukuuseen?

Suomessakin viljellään useita kuusilajikkeita, joiden tuoksujen voimakkuuksissa on selviä eroja.

Aidon joulukuusen hankinta kuuluu monen suomalaisen jouluperinteisiin. Suomen Joulupuuseura ry:n mukaan suomalaiskoteihin pystytetään jouluna noin 1,4 miljoonaa joulukuusta.

Astmaatikoille, allergikoille ja yliherkille kuusipuu saattaa kuitenkin aiheuttaa oireita ja moni päätyy ostamaan muovisen kuusen. Joulupuuseuran puheenjohtajalla Juha Ruuskalla on kuitenkin hyviä uutisia aitoa, mutta vähemmän allergisoivaa joulupuuta halajaville.

– Myynnissä on useita eri kuusilajikkeita ja niiden tuoksun voimakkuuksissa on selviä eroja. Allergiselle sopiva vaihtoehto on mustakuusi, joka ei tuoksu juuri lainkaan.

Miedon tuoksunsa lisäksi mustakuusi miellyttää esteettistä silmää. Ruuskan mukaan moni pitää mustakuusen kapeasta ja harmaansinertävästä neulasesta. Lisäksi lajikkeessa on usein runsaasti kauniita käpyjä.

Valtaosa Suomessa myytävistä kuusista on metsäkuusia. Niitä ja pihtoja tuoksuyliherkkien kannattaa välttää. Yliherkkyyksiä on kuitenkin monia ja Ruuska muistuttaa, että osalle mustakuusikaan ei ole vaihtoehto.

Kotimainen joulukuusi on torjunta-aineeton ja ekologinen valinta

Mustakuusen, kuten monen muun kuusilajikkeen voi hankkia täysin kotimaisena. Ruuska liputtaa kotimaisen joulupuun puolesta erityisesti sen ekologisuuden vuoksi.

– Kotimaisen kuusen kasvatuksessa ei jouduta käyttämään torjunta-aineita juuri lainkaan. Meillä on toistaiseksi vielä tarpeeksi kylmiä talvia, mistä johtuen tuholaisten määrä havupuissa on vähäinen.

Suomalainen joulukuusi kasvaa usein luontaisesti ravinteikkaalla pellolla. Lannotteiden käyttö on sen vuoksi hyvin vähäistä.

– Kuusella ei tarvitse olla luomusertifiointia ollakseen ekologinen, kertoo Ruuska.

Kotimaassa kasvatettu kuusi on usein lähituote, koska se on usein viljelty sadan kilometrin säteellä myyntipaikasta. Lisäksi Ruuska muistuttaa, että suomalainen kuusi tukee myös paikallista työllisyyttä ja yrittäjyyttä.