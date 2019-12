Kuopion autopalo aiheutui todennäköisesti lapsen sytytinleikistä – tablettitietokoneen jäänteistä ei löytynyt vikaa tutkinnoissa

Kuopiossa lokakuussa marketin parkkipaikalla tapahtunut autopalo sai todennäköisesti alkunsa lapsen sytytinleikistä, eikä tablettitietokoneesta.

Tutkinnan alussa poliisi epäili palon aiheuttajaksi tablettitietokonetta, mutta keskusrikospoliisin laboratorion tutkimuksissa ei löytynyt viitteitä oikosulusta. Laite ei ollut myöskään latauksessa autossa.

– Tablettitietokonetta ei voida täysin sulkea pois, koska se oli niin pahoin tuhoutunut palossa. Jäänteistä ei kuitenkaan löytynyt mitään merkkejä oikosulusta, Itä-Suomen poliisilaitoksen viestintäasiantuntija Arto Tynkkynen kertoo.

Tablettitietokoneen sijasta todennäköisenä syttymissyynä pidetään takkasytytintä, jonka jäänteet löytyivät auton takapenkin jalkatilasta. Lapset olivat istuneet takapenkillä.

Takkasytytin oli ollut kuljettajan ja apukuljettajan välisessä lokerikossa, josta vanhin lapsi oli ilmeisesti löytänyt sen.

– Lapsen omassa puhuttelussa sytytin ei tullut esiin, mutta isän kuulemisessa kävi ilmi, että lapset olivat kertoneet vanhemmille sytyttimen olleen heillä käsissään, Tynkkynen sanoo.

Kuopion Prisman parkkipaikalla palaneen auton sisusta onnettomuuden jälkeen. Sami Takkinen / Yle

Vanhin lapsi oli luultavasti leikkinyt takkasytyttimellä niin, että autonpenkki oli syttynyt tuleen.

– Näiden tietojen valossa on todennäköisempää, että palo on lähtenyt takkasytyttimen käsittelystä kuin tablettietokoneesta, Tynkkynen sanoo.

3- ja 5-vuotiaat lapset oli jätetty autoon takapenkille marketin parkkipaikalle sillä aikaa, kun lasten isä oli ollut käymässä kaupassa perheen pienimmän lapsen kanssa. Sillä välin autossa oli syttynyt tulipalo.

Autossa olleet lapset saivat palovammoja muun muassa kasvoihin ennen kuin lasten isä sai heidät ulos autosta. Palovammat vaativat sairaalahoitoa, mutta lapset ovat jo tervehtyneet.

Poliisi on päättänyt autopalon tutkinnan.

– Kaikki mitä on ollut tutkittavissa on käyty läpi. Tutkinnan osalta johtopäätös on, että ilmeisin syttymissyy on ollut sytytin, Tynkkynen kertoo.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Savon Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös:

Kuopiossa lasten käsissä palamaan syttynyt tablettitietokone tutkitaan tarkoin – Poliisi: "Pyrimme selvittämään palon syyn"

Poliisi: Kuopion autopalossa loukkaantuneet lapset pääsivät sairaalasta – tutkinta yhä kesken

Tablettitietokoneiden aiheuttamat tulipalot harvinaisia – Asiantuntija: Jos akku turpoaa tai laite lämpenee poikkeavasti, lopeta käyttö