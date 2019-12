Liike-elämä ehkäisisi omistajaohjausriitoja pienentämällä valtion omistusosuutta valtionyhtiöissä – työntekijät eri mieltä

Eilen työnsä aloittanut eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) pääsee heti tuoreeltaan pohtimaan linjoja valtion ongelmalliseksi havaitulle omistajaohjaukselle. Hallituksen omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen valmistelu jatkuu uuden omistajaohjausministerin johdolla välittömästi uuden hallituksen nimityksen jälkeen.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Emilia Kullas tarjoaa valtion omistusosuuden pienentämistä ehkäisykeinoksi "ikuisiin" omistajaohjausriitoihin valtionyhtiöissä. Suuri omistajaosuus avaa poliitikoille liian suuren oven marssia puuttumaan yhtiön asioihin.

– Miksi valtion omistuksen pitää olla monessa yhtiössä yli 50 prosenttia? Ei sen tarvitse olla. Poliitikkojen kannattaisi ottaa oppia Ruotsin Wallenbergeista, jotka pystyvät vallan hyvin käyttämään valtaa yhtiöissä pienemmälläkin omistusosuudella, Kullas vinkkaa.

EVAn Emilia Kullas katsoo, että valtiolle riittäisivät nykyistä pienemmät omistusosuudet yhtiöissä. Sasha Silvala / Yle

Rääkyvä lapsi

Valtion työntekijöiden keskeisessä ammattiliitossa, Julkisten ja hyvinvointialojen liitossa (JHL) tilanne nähdään toisin.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine näkee valtion omistajaohjauksessa paljonkin korjattavaa, mutta valtion omistusosuuksia yhtiöissä hän ei lähtisi pienentämään.

– Se on nyt aika hieno kokonaisuus talouden, turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta.

Sen sijaan Niemi-Laineen mielestä omistajaohjausta pitää selkeyttää ja saada johtaminen kuntoon.

– Nyt omistajaohjausta pallotellaan. Se rääkyvä lapsi lykätään milloin kenellekin ja katsotaan, miten uusi ministeri pärjää sen kanssa. Omistajaohjaus on ministeripelin mustapekka, Niemi-Laine sivaltaa.

JHL:n puheenjohtajan Päivi Niemi-Laineen mukaan valtion omistajapolitiikkaa on syytä selkeyttää nykyisestä. Toni Määttä / Yle

Posti-sotku ja pörssi

Ministeristä ja hallituksesta riippumatta omistajaohjauksesta on vuosien varrella koitunut hankausta ja eroja: tuorein esimerkki on valtion sataprosenttisesti omistama Posti, jonka työehtokiistan jatkoseurauksena pistettiin vaihtoon niin omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) kuin pääministeri Antti Rinne (sd.).

Kullas uskoo, että Posti-kiista ei olisi mennyt näin sotkuiseksi, jos Juha Sipilän (kesk.) hallitus olisi vienyt Postin pörssiin, kuten se suunnitteli vielä keväällä 2018.

Pörssin myötä postille olisi saatu valtion rinnalle muitakin omistajia ja poliitikot eivät olisi päässeet temmeltämään päätöspöydissä aivan niin vapaasti.

– Silloin omistajapöydässä olisi istunut muitakin tahoja ja valtion olisi pitänyt ottaa muidenkin omistajien tahtoja huomioon, Kullas sanoo.

Kullaksen mukaan syy omistajaohjausministerien ajautumiseen vaikeuksiin valtionyhtiöasioissa johtuu siitä, että politiikkaa ja yritystalouden toimintatapoja on vaikea yhdistää.

– Useimmat, varsinkin suurimmat valtionyhtiöt noudattavat pörssiyhtiöistä tuttua hyvää hallintotapaa. Poliitikkoja ajaa toisenlaiset kannustimet, he kun vastaavat tekemisistään äänestäjille. Siinä on peruuttamaton ristiriita ja tämä on näkynyt.

Valtionyhtiöitä omistus Alko 100% Finavia 100% Posti 100% Veikkaus 100% VR-yhtymä 100% Yleisradio 100% Finnair 55,8% Fingrid 53,1% Fortum 50,8% Patria 50,1% Lähde: vnk.fi

66 yhtiötä

Valtio on pitkälti historiallisista syistä suuri omistaja suomalaisessa yrityskentässä. Valtiolla on yhtiöomistuksia (siirryt toiseen palveluun) nyt 66 yhtiössä ja isossa osassa niitä omistus on yli 50 prosenttia eli määräysvalta on valtiolla.

Valtion osin tai kokonaan omistamien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna 108 miljardia euroa eli tuplat valtion vuosibudjettiin verrattuna.

– Yleisesti ottaen valtion ei kannattaisi olla näin iso omistaja, Kullas sanoo.

Hänen mielestään omistuksia ei kuitenkaan kannata pienentää automaattisesti kautta linjan kaikkialta.

– Ei ole järkevää myydä vaikka näitä hyviä osinkoyhtiöitä.

– En kannata valtion omistamien osakkeiden myyntiä, jos myyntituloille ei ole järkevämpää käyttökohdetta kuin kattaa valtion juoksevia menoja. Meillä on veronmaksajina oikeus odottaa poliitikoilta parempaa omistajuutta ja näkemystä siitä, mihin valtion kannattaa sijoittaa yhteisen omistuksen myyntituloja.

Omistajaohjauksesta päätyö

JHL:n Niemi-Laine lähtisi korjaamaan omistajaohjausta siten, että omistajaohjaus keskitettäisiin yhden ministeriön, esimerkiksi valtiovarainministeriön alaisuuteen. Nyt yhtiöitä on valtioneuvoston kanslian (eli pääministerin/koko hallituksen) ohella ripoteltu seitsemän eri ministeriön vastuulle.

Lisäksi Niemi-Laineesta olisi tärkeää, että omistajaohjaus olisi selkeästi yhden ministerin päätehtävä, eikä esimerkiksi kunta- tai eurooppaministeryyden oheistyö. Vastuuministerin työnä olisi valvoa valtion etua ja viestittää valtionyhtiöille jo varhaisessa vaiheessa, mitä se tarkoittaa käytännössä ja missä kulkevat rajat.

– Nyt uusi ministeri vaan jalkapatikassa kertomaan valtionyhtiöille, mikä se valtion linja ja tahto on.

Tytti Tuppurainen aloitti eilen tiistaina vastuuministerinä valtion omistajaohjauksessa. Marko Väänänen / Yle

Liikkeelle ennen paloa

Niemi-Laineen mukaan Posti-sotku ja monet aiemmatkin hämmingit valtionyhtiöissä ovat osin johtuneet siitä, että valtion tahto on ilmennyt yhtiöille liian myöhään. Sammuttamaan on juostu vasta sitten, kun päätökset on yhtiössä jo tehty ja palo valloillaan julkisuudessa.

Niemi-Laine näkeekin ongelmien ehkäisykeinoksi sen, että omistajaohjausministeri antaa valtionyhtiöille selvät sävelet ja raamit mahdollisimman aikaisin eikä vasta ongelmien painaessa päälle.

