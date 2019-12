Helsinki odottaa al-Holin leiriltä palaavia lapsia – lastensuojelu ja neuvolat valmiina yksin tai äitien kanssa saapuvien lasten vastaanottamiseen

Tehtävät on jaettu viranomaisten kesken. Lastensuojelussa on varauduttu arvioimaan muun muassa kiireellistä lastensuojelun tarvetta.

Ilta-Sanomat kertoi tänään (siirryt toiseen palveluun), että lehden saamien tietojen mukaan Helsingin lastensuojelun työntekijät ovat jo tietoisia siitä, minkä nimisiä naisia ja lapsia al-Holin leiriltä on tulossa Suomeen.

Helsingin lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski kertoo nyt Ylelle, mistä on kyse.

Onko totta, että Helsingin lastensuojelun työntekijät tietävät jo, keitä al-Holin leiriltä palaavat ovat?

– En voi kommentoida yksittäisten asiakkaiden asiaan, mutta yleisemmin voin kertoa, että Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on jo loppukeväästä lähtien varautunut siihen, että Syyrian taistelualueelta voisi palata Helsinkiin lapsia ja äitejä.

– Me olemme varautuneet erilaisiin paluuvaihtoehtoihin, eli että lapsi voi tulla yksin tai äitinsä kanssa ja että heitä voi tulla yksittäin tai isommissa ryhmissä. Me olemme tehneet moniammatillista yhteistyötä yhdessä poliisin ja ministeriöiden kanssa, jotta me pystymme varautumaan siihen, jos sellainen tilanne tulee.

–Tavoittena on se, että jos Suomeen ja Helsinkiin palaa näitä lapsia, että he sopeutuvat normaaliin arkeen täällä Suomessa ja saavat tuekseen tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut, kuten myös kaikki muut lapset ja nuoret.

Kuinka paljon helsinkiläisiä on palaamassa al-Holin leiriltä?

– Sellaiseen asiaan en voi ottaa kantaa.

Onko suurin osa leiriltä palaavista helsinkiläisiä?

– En ota kantaa ollenkaan Helsinkiin mahdollisesti palaavien määrään.

Onko jo nimetty sosiaaliviranomaiset, jotka tulisivat järjestämään lapsille ja äideille palveluita?

– Me olemme koonneet yhteen keskeisimmät viranomaiset, jotka tulisivat järjestämään palveluita. Keskeisimmät ovat neuvolat, kouluterveydenhuollot, äitien normaalit terveyspalvelut ja sitten tietenkin lasten sosiaalihuollon palvelut.

– Jokaisen palveluntarve arvioidaan yksilöllisesti. Meillä on valmiudet järjestää yksilöllisten tarpeiden mukaisia palveluita.

Onko mahdollista, että lapsista tulee lastensuojelun asiakkaita heti tänne tullessaan? Onko sellaiseeen varauduttu?

– Me olemme varautuneet ihan normaaleihin lastensuojelupalveluihin. Eli silloin kun lastensuojeluilmoitus tehdään tai lastensuojelun tarve tulee muutoin tietoon, niin siinä vaiheessa arvioidaan heti kiireellisen lastensuojelun tarve. Jos kiireellistä tarvetta ei ole, niin sitten tehdään lastensuojelun palvelutarpeen arviointi, joka kestää noin kolme kuukautta. Sen yhteydessä arvioidaan tarkempi lastensuojeluntarve.

Ovatko teidän suunnitelmanne erityisesti aktivoituneet viime aikoina? Ilta-sanomien mukaan myös sosiaaliviranomaisia olisi nähty Helsinki-Vantaan lentokentällä.

– Me olemme tehneet aika tiivistä valmistautumista kesästä lähtien eli useiden kuukausien ajan.

Onko teilllä yksitysikohtaiset tiedot henkilöistä, joita al-Holin leirillä on, tai minkä ikäisiä ja -nimisiä äitejä ja lapsia on Helsinkiin tulossa?

– En voi ottaa kantaa mihinkään yksittäisiin asiakkaisiin koskeviin asioihin.

Te siis tiedätte sen, vaikka et voi kertoa sitä?

– Me olemme varautuneet siihen, että Al-Holin leiriltä saapuu äitejä ja lapsia Helsinkiin.

Mikä sinun mielipiteesi on siitä, että pitäisikö leiriltä saada tuotua lapsia ilman äitejä Suomeen?

– Minsteriöt ottavat kantaa siihen, miten al-Holilla olevien lasten oikeudet turvataan ja miten mahdollinen paluu järjestetään.

– On tärkeää, että lapsen oikeus elämään varmistetaan ja tällä hetkellä olosuhteet al-Holin leirillä ovat lapsen kannalta kestämättömät. On tärkeää ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joilla voitaisiin varmistaa lasten pääsy turvallisiin olosuhteisiin.

Jos tässä tulisi mahdollisesti huostaanottoja lapsille, niin onko niihin katsottu jo paikkoja tai perheitä, joihin heitä voisi sijoittaa?

– En voi ottaa kantaa mihinkään yksittäisen lapsen tilanteeseen.

Menisikö mahdollinen huostaanotto normaalikaavan mukaan?

– Mahdollisesti Helsinkiin palaavat lapset saavat normaalit sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Onko viimeaikainen kohu ja tilanne muuttanut teidän puoleltanne suunnitelmia?

– Ei kohu ole vaikuttanut meidän varatumiseemme. Ministeriöt vastaavat mahdollisista paluista ja meidän osaltamme on tärkeää, että me varaudumme siihen.

