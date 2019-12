Kurjuudellaan kansainvälistä huomiota herättänyt Bosnian siirtolaisleiri tyhjennettiin, ja seuraavaksi se jyrätään puskutraktoreilla matalaksi

Jopa 400 miestä kuljetettiin pois alkeellisesta leiristä tiistaina. Tämä kuva on otettu viime keskiviikkona, kun Yle vieraili leirissä.

Poliisit tyhjensivät tiistai-iltapäivänä siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden leirin Vučjakissa Bosnia-Hertsegovinan luoteiskulmassa.

Huterassa telttakylässä surkeissa olosuhteissa olleet miehet ohjattiin busseihin, jotka lähtivät kohti 300 kilometrin päässä sijaitsevaa Sarajevoa.

Leirissä oli loppuvaiheessa arviolta 300–400 miestä.

– Täällä oltiin isosti liikkeellä, viranomaisia oli paljon. Miehet marssitettiin busseihin ja iltapäivän aikana leiri tyhjennettiin, kertoo puhelimitse paikan päältä Kansainvälisen Punaisen Ristin viestintädelegaatti Hannu-Pekka Laiho.

Leirin miehet olivat Laihon mukaan taipuneet lähtemään, eikä levottomuuksia vaikuttanut syntyneen. Leiri oli suljettu operaation ajaksi, joten Laiho seurasi kuljetuksia läheisimmästä kylästä käsin.

Leirin asukkaiden ja Punaisen Ristin Hannu-Pekka Laihon välille syntyi luottamukselliset suhteet. Laiho on työskennellyt Vučjakissa ainoana Punaisen Ristin ulkomaalaisena avustustyöntekijänä. Jari Kärkkäinen / Yle

Kurjuudellaan kansainvälistäkin huomiota herättänyt leiri jyrätään Laihon mukaan huomenna keskiviikkona puskutraktoreilla matalaksi. Alue desinfioidaan tautien leviämisen estämiseksi, ja teltat sekä jätteet poltetaan.

Yle kävi leirissä viime viikolla. Voit lukea jutun leiristä täältä.

Talvipakkaset pakottivat viranomaiset toimimaan

Suurin osa leirissä olleista oli kotoisin Afganistanista ja Pakistanista. He saapuivat Bosnian luoteiskulmaan pyrkiäkseen Kroatian rajan yli EU:n alueelle. Useimmat leirissä olleet yrittivät rajan yli monta kertaa.

Väliaikainen metsäleiri syntyi toukokuussa, kun läheisen Bihaćin kaupungin pormestari antoi määräyksen alkaa kuljettaa kaupungin alueelle leiriytyneitä siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita Vučjakin metsään.

Metsäleirissä jouduttiin asumaan kesäkäyttöön tarkoitetuissa teltoissa. Jari Kärkkäinen / Yle

Bosnia-Hertsegovinassa kiisteltiin pitkään siitä, mitä leirin asukkaille pitäisi tehdä. Pakkasten myötä alkoi näyttää todennäköiseltä, että Vučjakissa voisi kuolla ihmisiä.

– Luulen, että paine Euroopan suunnasta ratkaisi asian, kun talvi on tiukkenemassa, Punaisen Ristin Hannu-Pekka Laiho sanoo.

Laiho arvelee, että kansainvälisten tahojen kuten Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n tiukemmat äänenpainot vaikuttivat siihen, että Bosnia-Hertsegovinan viranomaiset taipuivat sopimukseen leirin tyhjentämisestä ja purkamisesta.

Sopimus tehtiin Bosnia-Hertsegovinan keskushallinnon ja Una-Sanan kantonin välillä. Una-Sanassa on koettu, etteivät keskushallinto ja toisaalta naapurimaat ole kantaneet vastuuta tilanteesta riittävästi.

Leirissä ainoa lämmön lähde olivat nuotiot. Myös ruokaa laitettiin avotulella. Jari Kärkkäinen / Yle

Sarajevossa parempiin olosuhteisiin

Leiristä siirretyt miehet viedään Sarajevossa ensin IOM:n ylläpitämään keskukseen. Tammikuussa heidät on tarkoitus siirtää entiseen armeijan kasarmiin valmistuvaan keskukseen.

Olot ovat toista luokkaa kuin metsäleirissä.

– IOM:n keskus on ihan hyvä ja asiallinen. Eri asia on, kuinka ahdas siellä tulee, kun sinne sijoitetaan 300–400 miestä, Laiho sanoo.

Ilkka Kemppinen / Yle

Monet eivät olisi Laihon mukaan halunneet lähteä kauemmas EU-rajasta, mutta monet myös tiedostivat, ettei lämmittämättömässä leirissä olisi ollut mahdollisuutta selvitä hengissä pakkasten kiristyessä.

Leiri sijaitsee lumirajan yläpuolella, ja viime viikolla telttoja romahti lumen alle. Muuta lämmitystä ei ollut kuin nuotiot, joita poltettiin sekä ulkona että sisällä kesäkäyttöön tarkoitetuissa teltoissa. Sähköjä leirissä ei ollut eikä loppuvaiheessa vedenjakeluakaan.

Leiri on määrä jyrätä maan tasalle keskiviikkona. Jari Kärkkäinen / Yle

Viranomaiset eivät tarjonneet palveluita tai suojaa. Punaisen Ristin paikallisen osaston sallittiin jakaa ruokaa.

Monet palaavat takaisin keväällä

Tilapäisleirissä oli enimmillään noin 2 000 miestä. Määrä vaihteli sen mukaan, kuinka monet onnistuivat ylittämään läheisen Kroatian rajan eli EU-rajan luvattomasti.

Juuri ennen leirin purkamista viikonloppuna parisataa miestä teki viimeisen yrityksen rajan yli. Vielä tiistain vastaisena yönäkin rajan yli pyrki joukko miehiä.

Lähes kaikki Vučjakista pois kuljetetut aikovat palata keväällä yrittämään EU:n puolelle. Jari Kärkkäinen / Yle

Viimeistään keväällä Bihaćin alueella on todennäköisesti taas paljon väkeä liikkeellä.

– Jokainen miehistä sanoo, että he yrittävät uudestaan. Osa on sitä mieltä, että he tulevat jo talvella, mutta realistisemmat kertovat tulevansa, kun lumet ovat sulaneet, Punaisen Ristin Hannu-Pekka Laiho sanoo.

Hyvin harvat ovat hänen mukaansa pohtineet paluuta kotimaahansa vaikeista olosuhteista huolimatta.

Laiho kertoo miesten sanoneen, että kun on näin lähellä EU-aluetta, tuntuisi vuosien yrittämisen jälkeen turhauttavalta lähteä pois.

