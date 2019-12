Lauantaina astuu voimaan laki, joka estää matkustajia tuomasta edes yhtä omenaa EU:n ulkopuolelta Suomeen

Jatkossa matkustaja ei voi tuoda mukanaan EU:n ulkopuolelta edes yhtä omenaa tai appelsiinia ilman kasvinterveystodistusta. Uusi kasvinterveyslainsäädäntö astuu voimaan 14. joulukuuta. Laki koskee myös verkkokauppaa.

– Koska yksityishenkilön on lähes mahdotonta saada kasvinterveystodistusta, ei tuoreita hedelmiä, marjoja ja vihanneksia voi käytännössä enää tuoda EU:n ulkopuolelta, sanoo tulliylitarkastaja Tiia Sulander-Seppänen.

Lainsäädäntöä on tiukennettu, jotta kasvintuhoojat eivät pääsisi leviämään EU:n alueelle. Kasvinterveys on nyt ajankohtainen aihe, sillä YK on julistanut vuoden 2020 kansainväliseksi kasvinterveysvuodeksi (siirryt toiseen palveluun).

– Suomessa on pyritty siihen, että pidetään oma tuotanto vapaana kasvintuhoojista. Kasvit ovat liian arvokkaita sekä luonnon monimuotoisuuden että ruokaturvan kannalta, joten niitä täytyy varjella taudeilta ja tuholaisilta, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo.

Kasvinterveystodistus tarvitaan taimille, ruukkukasveille, viherkasveille

pistokkaille, varteoksille, mukuloille, juurakoille ja vastaaville lisäysmateriaaleille

kylvösiemenille

leikkokukille ja -oksille

tuoreille hedelmille, marjoille, vihanneksille ja juureksille Lähde: Tulli

Kasvinterveysvaatimusten ulkopuolella jäävät hedelmistä banaani, taateli, durio, ananas ja kookos. Sulander-Seppäsen mukaan laki ei koske kyseistä viisikkoa, koska niillä ei ole kasvinterveysriskiä.

Liha- ja maitotuotteiden tuontikielto EU-alueen ulkopuolelta on ollut voimassa jo yli kymmenen vuotta. Sulander-Seppänen kertoo, että matkailijat ovat jo hyvin tietoisia siitä. Siihen on osaltaan vaikuttanut Tullin ruokakoiran Ainon saama positiivinen julkisuus.

Edelleen lentokoneeseen on mahdollista ottaa evääksi paikallisia hedelmiä ja voileipiä – kunhan ne kuluttaa ennen laskeutumista. Rajanylityspaikoilla ja lentokentillä kielletyt tuotteet täytyy heittää roskiin tai luovuttaa tullivirkailijoille.

Tämän vuoksi tuoreita hedelmiä tai liha- ja maitotuotteita ei enää voi tuoda tuliaisiksi. Ruukkukasvit, siemenet ja pistokkaat on myös parempi hankkia EU-alueelta.

– Matkailijoiden on hyvä opetella ajattelemaan tuliaisten tuomista ihan uudella tavalla. On ikävää, jos lentokentällä joutuu heittämään tuliaisiksi tuodut juustot roskiin, Sulander-Seppänen sanoo.