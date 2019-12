Vantaa on valmiina tekemään jopa pikaisia huostaanottopäätöksiä – "Meillä on tieto, kuinka paljon al-Holin leirillä on vantaalaisia"

Vantaan kaupunki on valmistautunut yhdessä muiden viranomaisten kanssa Syyriassa al-Holin leirillä oleskelevien lasten mahdolliseen paluuseen.

Vantaalla on muun muassa valmius tehdä tarvittaessa pikaisia lasten sijoituspäätöksiä. Myös tartuntatautivaara ja pikainen sairaanhoidon tarve on huomioitu.

Vantaan kaupungilla asiasta tiedottaminen on keskitetty tässä vaiheessa perhepalveluiden päällikölle Anna Cantell-Forsbomille.

Ylen saamien tietojen mukaan Vantaan sosiaaliviranomaisia pyydettiin syksyllä vierailemaan Syyriassa al-Holin leirillä tarkempaa selvitystä varten, mutta Vantaa kieltäytyi. Pitääkö tämä paikkansa?

– Vantaan kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystyksellä ja sosiaali- tarveysministeriöllä on sopimus valtakunnallisesta psykososiaalisen tuen (siirryt toiseen palveluun) koordinoinnista. Tähän liittyy tarvittaessa myös ulkomailta evakuointi. Totesimme yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, että tässä ei ollut kyse toimeksiantoon liittyvästä tehtävästä.

– Kyse on myös toimivallasta. Emme voi lähteä hakemaan ulkomailta - tässä tapauksessa Syyriasta - lapsia, jos meillä ei ole kyseisen valtion kanssa voimassaolevia kahdenvälisiä sopimuksia.

– Toimivaltuutemme alkavat käytännössä siinä vaiheessa, kun lapset tulevat Suomeen. Kyse on kuntakohtaisesta velvollisuudesta eli Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten velvollisuus koskee vantaalaisia lapsia.

Miten paljon al-Holin leiriltä on palaamassa lapsia Vantaalle?

– Meillä on tieto, kuinka moni al-Holin leirillä olevista suomalaislapsista on vantaalaisia, mutta emme voi sitä kertoa. Vielä ei ole myöskään varmuutta siitä, palaavatko lapset Suomeen ja milloin tämä voisi tapahtua.

Millaisiin tilanteisiin olette Vantaalla varautuneet?

– Olemme valmiita tekemään pikaisia huostaanotto- ja sijoituspäätöksiä. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos lapsi tulee yksin ilman huoltajaa tai huoltaja on niin huonossa kunnossa, että joutuu sairaalaan.

– Huostaanottotilanteissa pyrimme toki sijoittamaan lapset yhdessä läheistensä kanssa samaan paikkaan, jos se on mahdollista ja lapsen edun mukaista.

– Olemme varautuneet myös siihen, että leriltä palaavilla on tartuntatauteja tai he tarvitsevat muuta sairaalahoitoa.

– Jos meille tulee lastensuojeluilmoitus leiriltä palaavasta vantaalaisesta lapsesta, niin Vantaan lastensuojelun sosiaalityöntekijä arvioi tilanteen lapsikohtaisesti. Mitään kollektiivista päätöstä ei voida tehdä, vaan päätös on yksilökohtainen.

Mitä vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi on olemassa?

– Jos lapset ja heidän huoltajansa palaavat Suomeen, voi se tapahtua periaatteessa kolmella tavalla. Ensimmäinen on lasten ja heidän huoltajiensa vapaaehtoinen paluu Suomeen. Toiseksi valtio voi auttaa heitä jollain tavalla paluujärjestelyissä. Kolmantena vaihtoehtona on se, että Suomesta tehdään lastensuojeluilmoitus ja pyydetään virka-apua. Tässä tapauksessa asiasta on sovittava valtioiden kesken.

