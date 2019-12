"Tiistai on täydellinen blues-päivä" – Laulaja Marjo Leinonen tempaisi komean Tiistai-bluesin suorassa lähetyksessä

– Tiistai on täydellinen blues-päivä. Maanantaina on lähtenyt jo menemään alaspäin ja tiistaina ollaan jo ihan blue, blue, blue, myhäili blues-laulaja Marjo Leinonen Puoli seitsemän -lähetyksessä.

Ainutlaatuisesta äänestään tunnettu artisti ei epäröinyt, kun hänet haastettiin yllättäen suorassa lähetyksessä sanoittamaan ja esittämään hänen kuluneesta päivästään kertova blues-biisi.

Leinosta pyydettiin jatkamaan monesta blues-biisistä tuttua aloitusriimiä: "When I woke up this morning". Kappaleen aikana ehdittiin lähteä ulos metsään koirien kanssa ja kaipaamaan takaisin kotiin. Tulkinta on katsottavissa yllä olevalta videolta.

Tärkeintä on ilmaista tunne

Leinonen muistetaan juurevaa rockia ja bluesia esittäneestä The Balls -yhtyeestä, mutta hän on sittemmin esiintynyt lukuisten eri kokoonpanojen kanssa. Tällä hetkellä jäljellä on vielä muutama keikka Erja Lyytisen mukana Blue Christmas -kiertueella. Uutta musiikkia on myös tulossa levyllinen helmikuussa Virkamiehet-yhtyeen kanssa.

– Tällä hetkellä mennään lännenmieshenkisesti viidellä hevosella ratsastellessa, Leinonen muotoili käynnissä olevista projekteistaan.

Kajaanista kotoisin oleva Leinonen oivalsi lauluäänensä mahdollisuudet Janis Joplinin tuotantoon tutustumisen myötä parikymppisenä. Hän ei ole opiskellut laulua tai käynyt laulutunneilla. Hyvän vinkin äänenkäyttöön Leinonen sai ystävältään Pirjo Bergströmiltä, joka kehotti häntä menemään laulunopettajan sijasta puheopettajan juttusille.

– Joskus laulunopettajat saattavat olla aika dominoiviakin. Saatetaan sanoa, että tuo miten laulat, on väärin. Kuitenkin musiikkissa, jota laulan, tärkeintä on miten ilmaistaan se tunne, josta lauletaan. Ja se voi olla aika väärinkin laulettua.

