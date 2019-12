Useita kuolleita tunteja kestäneessä ammuskelussa Yhdysvalloissa – tapahtumaketju alkoi hautausmaalta

Yhdysvaltojen Jersey Cityssä neljä ihmistä on kuollut ampumisessa tunteja kestäneessä pattitilanteessa ja tulitaistelussa. Yksi uhreista on poliisi, ja kolme muuta uhria on siviilejä. Lisäksi kaksi epäiltyä löydettiin kuolleina.

– Poliisimme olivat tunteja tulituksen kohteena, kaupungin poliisipäällikkö Michael Kelly kertoi toimittajille.

Kaksi poliisia haavoittui ampumisessa. He ovat jo päässeet pois sairaalahoidosta. Lisäksi yksi siviili haavoittui.

Kellyn mukaan kuolleet epäillyt toimivat yksin.

New Yorkin lähellä tapahtunut ampuminen alkoi tiistaina puoliltapäivin paikallista aikaa. Kelly kertoo tapahtumasarjan alkaneen hautausmaalta ja päättyneen liiketilaan. Hänen mukaansa rikospaikkoina on ainakin kolme kohdetta.

Mediatietojen mukaan ampuminen alkoi, kun henkirikosta tutkinut poliisi lähestyi epäiltyjä hautausmaalla. Jersey Cityn pormestari Steven Fulop vahvisti toimittajille, että kyseessä oli ammuskelussa kuollut poliisi.

Myöhemmin epäillyt pakenivat ruokakauppaan, jossa ampuminen jatkui ja josta loput viisi ruumista löytyivät.

Poliisi myös löysi mahdollisen räjähteen epäiltyjen varastamasta ja käyttämästä vuokra-autosta. Se lähetettiin tutkittavaksi eteenpäin.

Paikallisen yleisestä turvallisuudesta vastaavan viranomaisen mukaan tapauksessa ei ole merkkejä terrorismista, kirjoittaa CNN (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: AP, Reuters