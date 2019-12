Lappeenrannan Steinerpäiväkodin kohtalo on yhä auki – rakennuksen pelastamiseksi tehdään kaikki mahdollinen

Lappeenrannan keskustassa viikko sitten palaneen Steinerpäiväkodin korjausmahdollisuuksia selvitetään huolellisesti, koska kyseessä on suojeltu rakennus.

Lappeenrannassa reilu viikko sitten palaneen, Steinerpäiväkotina toimineen rakennuksen tulevaisuudesta ei ole vielä varmuutta.

Käyttökiellossa olevan rakennuksen vaurioita ja rakenteiden kestävyyttä selvitetään.

Vielä ei ole tietoa, voidaanko rakennus korjata ja mitä se maksaisi.

Raskaita vaurioita kärsineen, suojellun rakennuksen eteen tehdään kaikki mahdollinen, kertoo rakennuksen omistavan Senaattikiinteistöjen Itä-Suomen alueen aluejohtaja Jyrki Reinikainen.

– Jos se on korjattavissa, niin kiinteistönomistajan tulee se korjata. Jos tilanne on toivoton ja rakennus on korjauskelvoton, niin sitten neuvottelemme sen purkamisesta viranomaisten kanssa, Reinikainen sanoo.

Tällä hetkellä Lappeenrannan Steinerpäiväkotina toiminut rakennus on suojattu pressulla ja ikkunoiden suojana ovat vanerit.

Rakennuksen reilu viikko sitten syttynyt tulipalo sai todennäköisesti alkunsa viallisesta loisteputkivalaisimesta.

Eteläkarjalaiset ovat auttaneet Steinerpäiväkotia keräämään toiminnan kannalta välttämättömiä tavaroita ja välineitä tulipalossa tuhoutuneiden tilalle.