Jopa sadat kissat saaneet outoja oireita ja ainakin yksi pitänyt lopettaa, syynä uusi hiirenmyrkky: "Se kouristeli ja pupillit olivat laajentuneet"

Marraskuun puolivälissä Juvan kunnaneläinlääkärin Anu Korpikallion vastaanotolle tuotiin kissa, jolla oli outoja oireita. Kissa oli tullut aamulla ulkoilun jälkeen sisälle, alkanut horjumaan ja makailemaan lattialla. Omistaja toi kissan kiireesti eläinlääkärin vastaanotolle, jossa oireet voimistuivat.

– Se kouristeli ja pupillit olivat laajentuneet. Silloin meillä vahvistui epäilys alfakloraloosimyrkytyksestä, Anu Korpikallio kertoo.

Alfakloraloosia käytetään tehoaineena monissa nykyään myytävissä jyrsijämyrkyissä. Se on nopeavaikutteinen, jyrsijän keskushermoston lamaannuttava aine.

– Tässäkin tapauksessa on epäilys, että kissa on saalistanut hiiren, joka on syönyt alfakloraloosia sisältävää hiirenmyrkkyä. Hiirestä tulee tokkurainen ja se on silloin helppo saalis kissalle, Korpikallio kertoo.

Alfakloraloosille ei ole vasta-ainetta

Aiemmin alfakloraloosia on käytetty laboratorioeläinten nukutusaineena. Nämä niin sanotut uuden ajan hiirenmyrkyt ovat olleet Suomen markkinoilla vuodesta 2015 eikä siihen ole vasta-ainetta.

– Ainoa keino hoitaa myrkytystä on antaa oireenmukaista hoitoa. Rasvainfuusioliuoksella voidaan haitta-ainetta siepata verenkierrosta. Lisäksi lemmikkiä pitää nesteyttää, antaa kouristuksenestolääkettä ja pitää se lämpimänä, sillä alfakloraloosi laskee ruumiinlämpöä, eläinlääkäri Anu Korpikallio sanoo.

Jos lemmikin saa ajoissa eläinlääkärin hoitoon, toipuu se usein hyvin myrkytyksestä.

Aiemmin rotanmyrkyissä tehoaineena käytettiin pelkästään veren hyytymistä estävää ainetta eli antikoagulanttia. Se aiheutti sisäisen verenvuodon myrkkyä syöneelle eläimelle. Vanhan ajan rotanmyrkyt toimivat hitaasti, oireet näkyivät päivien päästä ja siihen oli vasta-aineena K-vitamiini.

– Olen ollut yli 20 vuotta eläinlääkärinä, ja yhden käden sormilla voi laskea ne tapaukset, joissa minun vastaanotolla on hoidettu antikoagulanteista myrkyttyneitä kissoja tai koiria, Anu Korpikallio sanoo.

Ainakin yksi kissa jouduttu lopettamaan

Tänä syksynä pelkästään Juvalla alfakloraloosimyrkytyksen saaneita kissoja on hoidettu puolenkymmentä. Yhteensä tapauksia on eri puolilla Suomea kymmeniä, ellei satoja.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes teki viime keväänä kyselyn maamme eläinlääkäreille (siirryt toiseen palveluun) (Tukes) alfakloraloosimyrkytyksistä. Kyselyn mukaan liki sata lemmikkieläintä oli siihen mennessä tuotu eläinlääkärin hoitoon myrkytyksen vuoksi. Kelien viilennyttyä syksyn mittaan tahti on kiihtynyt.

Ainakin yksi kissa on jouduttu lopettamaan (siirryt toiseen palveluun) (Ruokavirasto) myrkytysoireiden vuoksi.

Eläinlääkärit ovat tilanteesta huolissaan. Viikoittain heidän suljetulla Facebook-sivullaan käydään keskustelua alfakloraloosin aiheuttamista myrkytyksistä. Myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesissa aihe herättää huolta.

– Olemme tarttuneet asiaan ja tiukennuksia hiirenmyrkkyjen rajoituksiin on tulossa, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sanna Koivisto.

Tukes on viranomainen, joka myöntää luvat muun muassa jyrsijämyrkyille. Kun alfakloraloosia sisältävät jyrsijämyrkyt hyväksyttiin, ei osattu ennakoida, että kissat voisivat saada myrkytyksen myrkkyä syöneistä hiiristä.

– Alfakloraloosin ei pitäisi olla kertyvä, eli sitä sisältäviä hiirenmyrkkyjä voidaan pahimmillaan mainostaa niin, etteivät ne ole vaarallisia muille eläimille. Mutta kuten nyt on todettu, kyllä se on vaarallista lemmikeille, Sanna Koivisto sanoo.

Myös luonnoneläimiin aine vaikuttaa haitallisesti. Eläinlääkäri Anu Korpikallio on seurannut aiheesta käytyä kansainvälistä keskustelua ja tutkimuksia.

– Englannissa oli tutkittu kuolleina löytyneitä luonnonlintuja ja niistä löytyi alfakloraloosia niin suuria pitoisuuksia, että ne ovat siihen kuolleet. Esimerkiksi pöllöt ja haukat käyttävät hiiriä ja myyriä ravintonaan.

Aggressiivinen markkinointi taustalla

Suomessa alfakloraloosia sisältävien hiirenmyrkkyjen myyntiluvan myöntämisen taustalla oli ajatus siitä, että muiden eläinten myrkytys voidaan estää käyttämällä syöttilaatikkoa ja rajoittamalla valmisteiden käyttö sisätiloihin.

– Pelkään pahoin, ettei iso osa ihmisistä noudata käyttöohjeita. Tietoomme on tullut, että myrkkyjä on levitelty pihoille, jolloin koirat ovat päässeet niihin käsiksi. Lisäksi hiiret eivät välttämättä kuole suoraan syötin luo, vaan voivat liikkua kissojen ulottuville tokkuraisina ja helppoina saaliina, Koivisto sanoo.

Miksi sitten tällaista myrkkyä käytetään, jos sen tiedetään aiheuttavan myrkytystiloja lemmikkieläimille? Tukesin ylitarkastaja Sanna Koivisto epäilee taustalla olevan kaksi syytä: markkinointi ja tietämättömyys. Ihmiset eivät ole havainneet hiirenmyrkkyjen muuttuneen viime vuosina, vaan he ottavat kaupan hyllystä paketin joka on parhaiten tyrkyllä.

– Ainakin yhdellä firmalla on ollut hyvinkin aggressiivinen myyntikampanjan oman hiirenmyrkkynsä myymisessä. Pahvisessa, näyttävässä standissa on mielestäni virheellistä tietoa tästä myrkystä, sillä siinä lukee, että se maistuu vain hiirille, Koivisto sanoo.

Hiirenmyrkkyä valmistavat ja markkinoivat firmat ovat olleet asiasta hiirenhiljaa. Tuholaistorjunta-aineita valmistava SBM Life Science Ab kommentoi pyynnöstä tilannetta näin.

–SBM ottaa vakavasti nyt esille tulleet tapaukset, joissa alfakloraloosin väitetään aiheuttaneen oireita lemmikeille. Tukes on hyväksynyt valmisteemme kuluttajakäyttöön. Tullakseen hyväksytyksi, on tuotteen ja sen tehoaineen käytävä läpi mittavat tutkimukset, joissa varmistetaan tuotteen sopivuus käyttötarkoitukseensa, ja että siihen liittyvät riskit ovat hyväksyttävällä tasolla, sanoo SBM LIfe Science Ab:n myyntijohtaja Päivi Matikainen.

SBM Life Science Ab tuo Suomeen valmistetta nimeltä Flash Paste, jonka tehoaine on alfakloraloosi. Alfakloraloosia sisältäviä jyrsijämyrkkyjä löytyy myös muiden maahantuojien valikoimista ja muilla kauppanimillä. Yhtiöstä korostetaan käyttöohjeiden noudattamista kaikkien kotitalouksista löytyvien kemikaalien, erityisesti hiirenmyrkkyjen kohdalla.

– Odotamme Tukesilta ohjeita mahdollisiksi lisätoimenpiteiksi, myyntijohtaja Päivi Matikainen sanoo.

Pakkauksiin ja merkintöihin tiukennuksia

Tukes on pyytänyt kauppiaita tiedottamaan asiakkailleen alfakloraloosin vaaroista. Kauppiaiden oma valinta on, varoittavatko he vai eivät. Tukesin suositus jyrsijätorjunnassa on ensisijaisesti loukku ja vasta viimeisenä vaihtoehtona myrkyt.

Lisäksi Tukes on määrännyt alfakloraloosia sisältäviin myrkkypakkauksiin varoituksen valmisteen vaarallisuudesta lemmikkieläimille. Jatkossa nämä valmisteet saadaan myydä vain esitäytetyissä syöttilaatikoissa.

Uudet pakkaukset tulevat kauppoihin ensi vuoden puolella.