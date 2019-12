Pohjanmaan kokoomusnaiset kyseenalaisti naisenemmistöisen "huulipunahallituksen" – selittelee nyt kannanottoaan viestintävirheellä

Pohjanmaan kokoomusnaiset julkaisi tiistaina piirihallituksensa kannanoton otsikolla “Härkälaumasta huulipunahallitukseen”.

Kannanotto osuu hetkeen, jolloin Suomen uusi hallitus naisvaltaisena herättää huomiota eri puolilla maailmaa. Se tulkittiinkin heti mediassa kritiikiksi Sanna Marinin (sd.) hallitukselle.

Pohjanmaan kokoomusnaisten puheenjohtaja Anna-Maija Renko pitää tulkintaa virheellisenä ja kiistää, että kannanotto - tai mielipidekirjoitus - olisi kritiikkiä hallituksen naisia tai naisvaltaisuutta kohtaan.

– Hämmästyn vähän, että viesti on kääntynyt näin, Renko sanoo.

Ei järjestön kanta

Kokoomusnaisten valtakunnallinen järjestö irtisanoutui Pohjanmaan kokoomusnaisten kannanotosta. Järjestön puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikmanin mukaan kannanotto ei edusta järjestön virallista kantaa.

– Iloitsemme naisten poliittisesta johtajuudesta ja siitä, että Suomessa on myös naisenemmistöisiä hallituksia. Olemme ylpeitä siitä, että naisilla on mahdollisuudet nousta maan johtopaikoille. Asiat, osaaminen ja teot ratkaisevat, Vikman toteaa.

Vikman myös twiittasi (siirryt toiseen palveluun)kannanottonsa. Hänen twiittinsä yhteydessä asiasta käydään vilkasta keskustelua.

“On siirrytty härkälaumasta huulipunahallitukseen, mutta onko sekään se paras vaihtoehto?”

Räväkkä otsikko takasi Pohjanmaan kokoomusnaisten piirihallituksen rutiinikokouksesta lähetetylle viestille poikkeuksellisen mediahuomion. Tosin huomio ei ollut toivotunlainen.

– Sanavalinta olisi ehkä voinut olla parempi, sanoo puheenjohtaja Anna-Maija Renko.

Antti Rinteen hallituksessa (siirryt toiseen palveluun) oli 11 miestä ja 8 naista ministereinä, Marinin hallituksessa (siirryt toiseen palveluun) naisia on 12 ja miehiä 7. Rengon mukaan Pohjanmaan kokoomusnaisten kannanotto ei ole hallituskritiikkiä, vaan siinä on kyse mahdollisuuksien tasa-arvosta. Siitä, että on hyvä, että on sekä miehiä että naisia, erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä tekemässä päätöksiä.

– Tarkoitus oli rohkaista naisia lähtemään politiikkaan. Uusi hallitus antaa pohjan, että näin on. Jos on pelkkiä miehiä tai pelkkiä naisia, se ei ole hyvä asia.

Renko muistuttaa, että Pohjanmaan kokoomusnaisten piirihallitus tekee kannanoton joka kokouksessaan. Niitä on tehty liittyen päihdehuoltoon ja esimerkisi vanhustenhuoltoon.

Kannanottojen saama mediajulkisuus on kuitenkin ollut sen verran vähäistä, että nyt näkyvyyttä pyrittiin hakemaan otsikoinnilla ja sanavalinnoilla.

– Mehän käytämme värikästä kieltä, että saisimme kannanottojamme läpi. Tässä otsikointi oli varmaan turhan räväkkä.

Pohjanmaan kokoomusnaiset, piirihallitus 10.12.2019:

“Naisena politiikassa on hyvä olla, harrastuksenakin se toki vaatii aikaa, perehtymistä ja uuden opettelua, kiinnostusta aiheeseen. Hyvä kommunikointi on tärkeää yli puoluerajojen, sillä yhteisien asioiden äärellä toimitaan. On hyvä juttu, että naisia on lähtenyt politiikkaan paikallistasolta edeten aina maan johtaviin tehtäviin saakka. Politiikka on Suomessa monen muun maan tapaan ollut miesvoittoista aina viime vuosien vahvaan rynnistykseen asti. On siirrytty härkälaumasta huulipunahallitukseen, mutta onko sekään se paras vaihtoehto?

Viisaat johtajat palkkaavat alaisikseen itseään taitavampia henkilöitä, hyvät yritykset nimittävät hallituksiinsa parhaan kyseisen osaamisalan taitajan ja noudattavat Corporate Governance ohjeistamaa hallituksen monimuotoisuutta. Sukupuolten mahdollisuuksien tasa-arvon tulee mielestämme toimia molempiin suuntiin: liiallinen yksipuolisuus - myös sukupuolessa ei tuo riittävää katsantokantaa päätöksentekoon.”