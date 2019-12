Oppositio teki välikysymyksen al-Holin suomalaislapsista ja -naisista

Sanna Marinin hallitus on heti kovan paikan edessä. Oppositio teki keskiviikkona välikysymyksen, joka koskee Syyrian al-Holin leirissä olevia suomalaisia ja heidän kotiuttamistaan Suomeen.

Tämä on kokoomuksen ja perussuomalaisten ensimmäinen yhteinen välikysymys. Mukana ovat myös kristillisdemokraatit ja Liike nyt.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ihmetteli tiedotustilaisuudessa, onko Suomen valtiolla velvollisuus auttaa Isis-perheiden naisia ja lapsia Suomeen.

Hän myöntää, että Suomen kansalaisilla on aina oikeus palata Suomeen.

– Tässä on kyse aikuisista naisista. He ovat Suomelle konkreettinen turvallisuusuhka. Suomeen tultua he voivat jatkaa terroristista toimintaansa, Halla-aho sanoo.

Halla-aho haluaa tietää, onko ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) antanut asiassa oikeaa tietoa.

– Viime aikoina olemme saaneet seurata kiusallista kissa- ja hiirileikkiä. Tilanne on parlamentaarisen valvonnan kannalta sietämätön.

– Ollaanko isis-perheitä tuomassa Suomeen? Onko eduskuntaa ja tiedotusvälineitä johdettu harhaan, Halla-aho kysyy.

Kokoomus päätti olla mukana

Kokoomus päätti keskiviikkoaamuna, että se on mukana välikysymyksessä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen peräsi vastuuta myös pääministeri Sanna Marinilta.

– Ette voi väistää vastuuta. Toivottavasti hallitus nyt ymmärtää, että tämä on vakava kysymys, Mykkänen sanoi.

– Nyt on niin suuri epäselvyys siitä, että onko hallitus tehnyt poliittisen päätöksen ja antanut mandaatin kotiuttaa Suomeen Isisin kalifaatin toimintaan osallistuneita Suomen kansalaisia vai ei. Tulemme yhtymään välikysymykseen, joka tästä tehdään, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi eduskunnassa.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen korosti, että isis-naiset muodostavat Supon mukaan Suomelle turvalllisuusuhkan. Lapsia Räsänen olisi valmis auttamaan.

– Tästä on kuitenkin tehtävä selkeä polittiinen päätös, jossa ei lymyillä virkamiesten selän takana, Räsänen sanoi.

Kyseessä on perussuomalaisten ja kokoomuksen ensimmäinen yhteinen välikysymys. Mukaan ovat ilmoittautuneet myös kristillisdemokraatit ja Liike Nyt.

"Poliittinen päätös tarvitaan"

Kokoomuksen mukaan Syyriassa olevia lapsia pitää auttaa, jos siihen löytyy turvallinen tapa.

– Suojelupoliisi arvio on, että nämä aikuiset aiheuttavat merkittävän turvallisuusriskin jos heitä Suomeen tuodaa. Sen takia edellisessä hallituksessa linja oli, että aikuisia ei Suomen valtion toimin auteta. Nyt ilmeisesti linja on jotenkin toinen, Mykkänen sanoi.

Hänen mukaansa hallitusviisikon kommentit asiasta ovat olleet vältteleviä ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) lausunnot ristiriitaisia.

Kokoomuksen mukaan Suomen hallitukselta tarvitaan poliittinen päätös, jos al-Holin leirillä olevia suomalaisia aiotaan aktiivisesti auttaa palaamaan Suomeen.

– Se ei perustu konsulipalvelulain mukaisiin normaalitoimiin, vaan on poikkeuksellinen toimi ja silloin tottakai hallituksen on tehtävä asiassa poliittinen päätös. On erittäin kornia, että tässä on ilmeisesti yritetty painostaa ulkoministeriön virkamiestä lainvastaisiin toimiin ilman hallituksen mandaattia.

Lähde Ylelle: Suomella on selvä suunnitelma al-Holin leiriläisten kotiuttamiseksi – lennot alkavat, kun kurdit tuovat suomalaisia Irakin rajalle