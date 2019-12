Lakko loppuu, mutta 6 vuorokauden työsulku hiljentää sahat heti huomenna – vientiteollisuuden työriidan ratkaisua ei ole näköpiirissä

Teollisuusliiton lähes 100 000 työntekijää koskenut lakko päättyy puolilta öin. Työnantajaosapuoli on korostanut lakon kustannuksia kansantaloudelle, mutta jatkaa työtaistelutoimia heti aamulla Metsäteollisuus ry:n työsululla. Senkin hinnaksi lasketaan miljoonia päivässä.

– Tuotannon menetyksiä on mahdotonta arvioida. Oletetaan, että se tuotanto keskeytyy kokonaan noissa toimipaikoissa, niin pystymme vasta jälkeenpäin sen määrittelemään. Se on 7–10 miljoonan euron välillä per päivä, arvioi Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

Mistä vientiteollisuuden työriidassa on kyse? Lue tästä:Vientialojen isot lakot alkoivat, tehtaita pysähtyi ympäri Suomen, työnantajapuoli pitää vakavana tilanteena yrityksille

Työsulku koskee Metsä Groupin, Pölkyn, Stora Enson, UPM:n ja Versowoodin tuotantolaitoksia eri puolella maata. Yhteensä mukana on 32 laitosta, jotka tuottavat noin puolet koko toimialan 3,2 miljardin euron vuosituotannosta. Työntekijöitä yrityksissä on noin 3 500.

Arviot kolmipäiväisen lakon hinnasta vaihtelevat: Teknologiateollisuus laski lakkopäivän hinnaksi jopa 70 miljoonaa euroa, STTK:n arvio oli huomattavasti alhaisempi.

Eduista kiinni pitäminen tulee kalliiksi

Työnantajajärjestöt ovat laskeneet lakolle satojen miljoonien eurojen hintalapun. Työntekijäpuolen laskelmat ovat vain murto-osa tästä.

– Minä olen ymmärtänyt, että tappio on ihan miten se halutaan laskea. Jos se halutaan näyttää isona, niin se saadaan näyttämään. Jos se halutaan näyttää pienenä, niin se saadaan näyttämään niinkin, pohtii Stora Enson Veitsiluodon sahan luottamusmies Veikko Leppänen.

Veitsiluodon saha Kemissä kuului jo Teollisuusliiton lakon piirissä oleviin työpaikkoihin ja nyt sen sulkee työnantajan työsulku. Myös työntekijäpuolella myönnetään, että työtaistelutoimet käyvät lompakon päälle.

– Kallistahan tämä on myös työntekijäpuolelle, että ei tule palkkaa, toteaa Leppänen.

Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén ei ota kantaa siihen, vaikuttiko mekaanisen puujalostuksen suhdannetilanne työtaistelutoimien ajoitukseen. Esa Syväkuru / Yle

Esimerkiksi lakon piiriin kuuluvassa sahateollisuudessa näkymät ovat heikentyneet. Olisiko työsulkuun ollut halukkuutta tai edes tarvetta, mikäli tilauskirjat olisivat täynnä?

Siihen Metsäteollisuus ei suostu suoraan ottamaan kantaa.

– Päätös tehtiin tässä tilanteessa kokonaisarviointina. En osaa arvioida, että mikä se olisi ollut toisessa suhdannetilanteessa, mutta tässä työtaistelu- ja neuvottelutilanteessa se oli tämä, työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén Metsäteollisuus ry:stä sanoo.

Työmarkkinatilanne jatkuu kireänä

Työntekijöiden tavoitteena on päästä eroon Sipilän hallituksen junailemasta työajan pidennyksestä eli niin sanotuista, määräaikaisiksi sovituista kiky-päivistä. Työriitaan ei kuitenkaan ole näköpiirissä ratkaisua.

Molemmat osapuolet odottavat neuvottelutilanteen jatkuvan hankalana, eikä helppoa ulospääsyä ole näköpiirissä.

– Sopii kysyä, että mihin suomalaiset työmarkkinat on matkalla, Hollmén pohtii.

Stora Enson Veitsiluodon sahan luottamusmiehen Veikko Leppäsen mielestä kentän tahto kikyn kuoppaamiseen on luja.

– Näin se tuntuu, että väki on sitä mieltä että kikyt täytyy saada pois. Niiden puolesta ollaan valmiita olemaan vaikka kuinka pitkään lakossa, näin minä olen ymmärtänyt, Leppänen sanoo.

Työnantajien edustajan mukaan kiky-päivistä ei ole varaa luopua, sillä kilpailu globaaleilla markkinoilla on kovaa. Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollménin mukaan Suomi kilpailee sellaisia maita vastaan, joissa työajat ovat pitemmät ja palkkakustannukset "aivan eri tasolla" kuin meillä.

– Venäjä, Baltian maat, Puola, Etelä-Amerikan maat – meillä ei ole mitään mahdollisuuksia suhdanne ja kilpailutilanne huomioiden tehdä työehtosopimusta, joka edelleen heikentää meidän kilpailuedellytyksiä kilpailijamaita vastaan.

Vientialojen neuvottelutulos on tärkeä, sillä se määrittää yleistä palkkakehitystä myös muilla toimialoilla.

Voit keskustella aiheesta kello 22 saakka.

Lue myös:

Analyysi: Erittäin harvinainen työsulku tarkoittaa sitä, että työnantajat heittävät vapaaehtoisesti rahaa ikkunasta ulos