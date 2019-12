Näin lyhennät velkojasi hallitusti – asiantuntijan neuvot kasaantuneiden velkojen pois maksamiseen

Suomalaisten lainoista suurin osa on asuntolainoja, mutta yhä useammalla on myös vakuudettomia kulutusluottoja, osamaksuja ja luottokorttivelkaa. Velkaa on voinut kertyä lisää, esimerkiksi marraskuun lopun Black Friday -alennuskampanjoiden aikana ja sitä voi kertyä myös luotolla tehtyjen jouluhankintojen myötä.

Kysyimme asiantuntijalta, mitä voit tehdä, jos itse havahdut siihen, että velkaa on kertynyt liikaa ja olet huolestunut tilanteestasi.

Takuusäätiön kehittämispäällikkö Minna Markkanen kehottaa tässä tilanteessa pohtimaan omaa kuluttamistaan.

– Velkakierre olisi hyvä saada poikki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin tilanteesta selviää vähemmin vaurioin. Pysähdy miettimään omaa tilannettasi. Jos jatkuvasti ostat erilaisilla luottovaihtoehdoilla, on suuri riski ajautua talous- ja velkaongelmiin.

Tee maksusuunnitelma

Omia velkojaan voi alkaa käydä läpi kartoittamalla kokonaistilanteen.

Ensin voi listata, mitä kaikkia luottoja on ja paljonko niiden kuukausieristä tulee yhteensä maksettavaa. Jos tuntuu, että ei selviä tästä velkasummasta, on seuraavaksi aika tehdä maksusuunnitelma.

Apua maksusuunnitelman tekoon voi hakea ammattilaisilta, kuten oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvojilta sekä Takuusäätiön puhelinneuvonnasta tai nimettömänä chatissa. Heidän kanssaan voi laatia kokonaisvaltaisen suunnitelman, miten lähtee maksamaan velkojaan.

Takuusäätiön Minna Markkasen mukaan tärkeintä on, ettei hätäänny. Paniikki- ja hätäratkaisut eivät yleensä ole kestäviä.

– Maksuhäiriökään ei tule viikon sisään, joten on aikaa rauhoittua, vaikka karhukirjeitä alkaisi tullakin. Jos ei halua kääntyä ammattiauttajien puoleen, kannattaa puhua velkaantumisestaan ainakin läheistensä kanssa.

Takuusäätiön Minna Markkanen kehottaa hakemaan apua velkaongelmiin ajoissa. Takuusäätiöllä on puhelinneuvonnan lisäksi chatti, jossa voi nimettömänä kysyä ammattilaisilta neuvoja. Varsinkin nuorilla chatti on madaltanut kynnystä ottaa yhteyttä. Jari Kovalainen / Yle

Älä panikoidu velkojien karhukirjeistä

Minna Markkasen mukaan velkaantuneen kaikkein pahin virhe on se, ettei tee mitään eli lamaantuu ja on passiivinen.

– Toinen virhe on se, että alkaa ottamaan uutta lainaa maksaakseen vanhojen lainojen kuukausieriä, jolloin velkakierre koko ajan vain syvenee. Velkasumma ei sinällään lyhene, vaan tulee uutta velkaa, ja ne vanhat velat jäävät olemaan, kun niitä lyhentää vain minimilyhennyksillä, Markkanen kuvaa

– Jos velat alkavat erääntyä ja tulee maksuhuomautuksia, joissa uhataan jo maksuhäiriömerkinnällä ja perinnällä, voi ymmärrettävästi tulla paniikki. Välttääkseen seurauksia rupeaa sitten ottamaan uutta lainaa.

Älä lankea pikalainan pienen kuukausierän houkutukseen. Jos pystyt maksamaan isompia eriä, ainakin osa veloista tulee maksettua nopeammin pois. Henrietta Hassinen / Yle

Yhdistä pienet lainat yhdeksi isoksi

Joskus uuden lainan ottaminen voi kuitenkin olla järkevää.

Ensin kannattaa kysyä omasta pankista, saisiko sieltä yhden kohtuuehtoisen yhdistelylainan, jolla voisi maksaa vakuudettomat luotot pois.

– Pyrkimys tässä on, että olisi asuntolaina ja maksimissaan yksi tai kaksi vakuudetonta luottoa tai luottokorttia, eli niitä lainoja olisi kappalemääräisesti mahdollisimman vähän, Minna Markkanen kertoo.

Markkinoilla on myös tarjolla paljon vakuudettomia velkajärjestelylainoja.

– Niissä on sitten aina se riski, että jotain jää ulkopuolelle. Jos on ylivelkaantunut tai on riski ylivelkaantua, niin on äärimmäisen tärkeää, että kaikki velat tulevat otetuksi huomioon, ja tehdään kokonaisuudelle realistinen maksusuunnitelma, Markkanen suosittelee.

Jos velkasumma on korkeintaan 34 000 euroa, Takuusäätiön järjestelylaina on vakuudettomille lainoille käyttökelpoinen vaihtoehto. Asuntolainaa se ei kata, mutta vakuudettomat velat yhdistellään, jotta maksettavaksi jää yksi kohtuuhintainen kuukausierä.

– Silloin voidaan myös yhdessä miettiä, mitä riskejä uuden lainan ottamiseen sisältyy, ja ettei se vain johda pahempaan velkakierteeseen, Markkanen huomauttaa.

Maksa nopeammin pois pienimmät kulutusluotot

Missä järjestyksessä lainoja kannattaa lyhentää? Ensimmäiseksi kannattaa maksaa niiden velkojen lyhennyserät, joiden hoitamatta jättäminen haittaisi jokapäiväistä elämää.

Ensisijainen on asuntolaina, jonka vakuutena on oma koti. Tiukassa tilanteessa sillekin voi hakea lyhennysvapaata.

– Jos sitten pitää lykätä joidenkin velkojen maksamista, niin kyllä ne sitten ovat vakuudettomia kulutusluottoja. Jokaisessa lainassa menee kuitenkin oma perintäprosessi, eli mitään ei voi kovin pitkään jättää maksamatta, koska sitten uhkaa perintä ja maksuhäiriöt, Markkanen muistuttaa.

– Yksi ratkaisu on, että pyrkii maksamaan pienempiä ja kaikkein korkeakorkoisimpia pikalainoja vähän nopeammin pois, ja siirtyy sitten maksamaan isompia.

Kun luottoja on vähemmän, ne ovat helpommin hallinnassa.

Ole realisti, kun neuvottelet lainojen ehtoja uusiksi

Jos veloista on yksi selkeästi muita isompi, sille voi yrittää neuvotella maksuvapaata. Sinä aikana voi maksaa pois pienempiä lainoja.

Aina kannattaa soittaa yksittäisille velkojille ja kysyä, voisiko saada lisää aikaa maksamiseen tai ehkä maksaa luoton useammassa erässä.

Takuusäätiön Markkasen mukaan velkaongelmat ovat nykyään niin yleisiä, että velkojat - alkuperäinen velkoja tai perintätoimisto - suhtautuvat pyyntöihin yleensä melko joustavasti, jos maksuohjelma on realistinen.

– Kannattaa kuitenkin olla velkojalle ja itselleen alusta alkaen rehellinen. Jos kerran tekee maksusuunnitelman, eikä sitä pystykään noudattamaan, menettää velkojan luottamuksen, ja sen jälkeen on hyvin vaikea saada uudestaan neuvoteltua ehtoja, Markkanen varoittaa.