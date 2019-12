Rakennuksen seinästä löytyi yli sata vuotta vanhoja luoteja Tampereella

Tampereella on löytynyt yli sata vuotta vanhoja luoteja. Luodit ovat peräisin vuoden 1918 sisällissodan ajalta. Luodit löytyivät, kun punakaartin tykistökouluna toiminut Attila remontoitiin.

Luodit on otettu talteen ja toimitettu museolle.

Luotien löytyminen näin pitkän ajan kuluttua sisällissodasta on harvinaista.

Rakennusmestari Tiitolan suunnittelema Attilan vanha osa valmistui vuonna 1915. Attila joutui myös sodan loppuvaiheen tapahtumanäyttämöksi rautatieaseman valtauksen jälkeen.

Rakennuksen historia on värikäs. Attila toimi kenkätehtaanakin vuoteen 1975. Sen jälkeen se tuli tutuksi Tampereen yliopiston pääkirjastona ja luentotiloina. Vuosina 1985–2006 rakennus oli kokonaan yliopiston käytössä, minkä jälkeen se saneerattiin toimistokäyttöön. Nyt talossa toimivat ELY-keskus, Aluehallintovirasto, Tukes, Väylä ja Traficom.

Attilan virastotalon julkisivun ja suojellun piipun korjaustyöt käynnistyivät kesällä 2019 ja niitä on tehty koko syksy. Piipun kunnostus oli tehtävä myös turvallisuussyistä läheisen sisäänkäynnin vuoksi.

Attilan julkisivuissa näkyy kohteen pitkä historia ja peitettyjä julkisivudetaljeja, jotka on remontin yhteydessä palautettu alkuperäiseksi. Nyt esille on otettu esimerkiksi vanha osakeyhtiö Attila nimikyltti. Tiilikoristeita peittäneet kerrokset on poistettu ja koristeet puhdistettu.