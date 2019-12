Porotutkija Sauli Laaksonen saa Eläinlääkäriliiton Topi Salmi -tutkijapalkinnon

Laaksosen tutkimustyöllä on ollut suuri merkitys porojen terveydenhuollon edistämiselle.

Parasitologian tutkija ja porojen terveydenhuollon kehittäjä, eläinlääketieteen tohtori ja hirvieläinsairauksien dosentti Sauli Laaksonen palkitaan Eläinlääkäriliiton Topi Salmi -tutkijapalkinnolla.

Laaksonen on parinkymmenen vuoden ajan tutkinut muun muassa hirvieläinten loisten elinkiertoa ja leviämistä. Hän on yhdessä kansainvälisen tutkijaverkoston kanssa todennut yhteyden ilmastonmuutoksen ja loisten lisääntymisen välillä. Laaksonen on lisäksi tutkinut Setarian tundra -nimisen loisen leviämistä poroilla.

Laaksonen kumppaneineen löysi myös Rumenfilaria andersoni -sukkulamadon ensimmäistä kertaa Euroopasta ja selvitti loisen levinneen yleiseksi suomalaisissa hirvieläimissä. Kansainvälisenä yhteistyönä selvisi, että kyseinen loinen oli tullut Suomeen Minnesotasta vuonna 1935 siirrettyjen valkohäntäkauriiden eli -peurojen mukana. Sauli Laaksonen

Topi Salmi -palkinto jaetaan suomalaisille eläinlääketieteen tutkijoille, joiden työ on ollut merkittävää sekä yhteiskunnallisesti että kansainvälisesti. Palkinnon saajan osallistumista nuorten tutkijoiden koulutukseen arvostetaan erityisesti. Laaksonen onkin ohjannut useita opinnäyte- ja väitöskirjatöitä. Hän on myös kirjoittanut oppikirjoja.

Sauli Laaksosen tutkimustyössä on ollut suuri merkitys porojen terveydenhuollon edistämiselle Eläinlääkäriliiton perustelujen mukaan. Hänen työnsä ansiosta porojen terveyttä on alettu seuraamaan muun muassa teurastamoilla.

Palkinto annetaan Laaksoselle Eläinlääkäripäivillä keskiviikkona 11.12.2019.