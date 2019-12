Maastopaloista leviävän savun täyttämän Sydneyn asukkaat saivat tarpeekseen – mielenosoittajat vaativat poliitikkoja toimimaan

Australiaa vaivaavat maastopalot ovat saaneet tilanteeseen kyllästyneet ihmiset osoittamaan mieltään ja vaatimaan poliitikoilta toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tänään keskiviikkona tuhannet ihmiset ovat marssineet Australian suurimman kaupungin Sydneyn kaduilla syyttäen päättäjiä toimettomuudesta ja ilmastonmuutoksen muodostamien uhkien vähättelystä.

Marssijoita on ollut 15 000–20 000.

Sydneyn mielenosoitukseen keskiviikkona osallistunut mies kertoi kyltissä toivovansa jouluksi sinistä taivasta. Dan Himbrechts / EPA

Mielenosoituksen järjestäjien mukaan australialaiset ovat maastopalojen myötä huomanneet, ettei ilmastokriisi näy vasta tulevaisuudessa, vaan jo nyt.

– Maa on tulessa, ensimmäistä kertaa ilmastomielenosoitukseen osallistunut Samuel Wilkie summasi tilanteen ja ilmoitti pitävänsä poliitikkojen toimintaa pateettisena.

– Hallituksemme ei tee mitään tilanteelle. Kukaan ei kuuntele. Kukaan ei tee mitään, mieltään osoittava Zara Zoe sanoi turhautuneena.

Monet Sydneyn asukkaat ovat kaupungin heikentyneen ilmanlaadun vuoksi ryhtyneet käyttämään hengityssuojaimia. Kuva on otettu 10. joulukuuta. Steven Saphore / EPA

Sydney on jo lähes viikon ajan peittynyt kitkerään savuun, jota leviää kaupungin lähellä roihuavista maastopaloista. Osa paloista on yhdistynyt "megapaloksi", joka on polttanut 3 000 neliökilometrin laajuisen alueen.

Ilmanlaatu on romahtanut lähes 4,5 miljoonan asukkaan kaupungissa.

Australia on kärsinyt jo viikkojen ajan maastopaloista, joita roihuaa eri puolilla kuivuudesta kärsivää maata.

Lähteet: Reuters, AFP