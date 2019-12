Hajalan kylässä ei aiota sammuttaa valoja – Salon laajat koululakkautukset kiihdyttävät asukkaita

Salon kaupungin tiistaina julkistama oppimisympäristöselvitys räjäytti keskustelun kaupungin tulevaisuudesta. Kaupungin julkaisema kouluja ja päiväkoteja koskettava lakkautusesitys oli monelle asukkaalle karua luettavaa.

Konsulttiyritys FCG Oy:n selvityksessä ehdotetaan 12 koulun ja 13 päiväkodin lakkauttamista. Kaupungin suunnitelma on maltillisempi, mutta sekin koskettaa useita kouluja ja päiväkoteja.

Hajalan kylässä Salon Halikossa osattiin odottaa tiistain julkistuksesta pahinta. Niin siinä myös kävi, että Hajalan koulu ja päiväkoti on ehdolla lakkautettavaksi sekä konsulttiyrityksen että kaupungin oman työryhmän listalla.

Kaupungin suunnitelmien mukaan koulu ja päiväkoti lakkautetaan elokuun ensimmäisenä päivänä 2020.

"Pelkkä raportti, jossa on euroja ja oppilaita"

Hajalan koulu on seissyt mäen päällä, metsän ja peltojen ympäröimänä jo 110 vuotta. Hajalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pasi Lehti kertoo esitellessään koulutiloja, että hänen suvussaan koulua on käyty jo kolmen sukupolven ajan.

Toiveissa on, että neljäskin polvi saisi käydä koulunsa samassa pihapiirissä.

Lehti osasi odottaa – jälleen kerran – sulkemisuhkaa koululle ja päiväkodille. Silti tieto oli kuin isku vyön alle.

– Tuntuu todella pahalta, taas kerran. Tähän on jo vähän totuttu, Lehti toteaa.

Hajalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pasi Lehti taistelee koulun ja päiväkodin puolesta. Petra Ristola Yle

Hajalassa ei kuitenkaan suostuta lannistumaan.

– Se on vain pelkkä raportti, jossa on euroja ja oppilaita. Siitä puuttuu toinen puoli eli kylän positiivinen kehittäminen.

Valoja Hajalan koululla ei olla sammuttamassa. Katse suunnataan nyt siihen, miten kylää voidaan kehittää niin, että mukana ovat koulu ja päiväkoti.

Kehityssuunnitelmia on jo tehty, ja niistä halutaan keskustella kaupungin johdon kanssa. Keskustelu käydään nimenomaan siltä pohjalta, miten aluetta pystytään kehittämään eikä ajamaan alas.

– Keskustelemme viittä vaille valmiina olevasta kyläkaavasta ja tulevasta kaksoisraiteesta, joka mahdollistaa aseman Hajalaan. Emme anna periksi, Pasi Lehti sanoo.

Tarkoitus on elävöittää lisää koulun ympäristöä. Sen sijaan, että kaikki elämä karkaisi, sitä tuodaan kylälle lisää.

Hajalan koulua käy tällä hetkellä 49 oppilasta. Petra Ristola / Yle

Koulu ja päiväkoti ovat koko kylän sydän

Ekaluokkalainen Nooa Ihander on ilahtunut nähdessään äitinsä Piia-Riina Ihanderin koulun pihalla. Poika halaa äitiään ja äiti huolehtii, että poika tarkenee hyytävässä viimassa.

Nooa on perheen kolmas koululainen Hajalassa. Mikäli Hajalassa koulunkäynti loppuisi, koulumatka pitenisi reilusti.

Ihander on Hajalan koulun vanhempainyhdistyksen, Kotikoulutoimikunnan vetäjä. Tämänhetkinen taistelu koulun ja päiväkodin puolesta ei ole hänelle ensimmäinen.

– Vuonna 2015 oli sama tilanne, ja tässä välissä on Hajalan päiväkotiakin puolustettu. Olimme valmistuneita, mutta emme lannistuneita.

Tiistaisen linjauksen mukaan oppilaita tulisi olla 48, ettei koulua lakkauteta. Tällä hetkellä tuohon määrään ylletään.

Hajalassa halutaan nähdä koulu ja päiväkoti yhtenä kokonaisuutena. Ihanderin mukaan oppilasmäärään tulisi laskea myös saman pihapiirin päiväkodin lapset, joita on 14.

– Tunnen nimeltä koulun jokaisen lapsen. Tunnen myös heidän vanhempansa.

Ihanderin mukaan alueen asukkaat saadaan tarvittaessa nopeasti yhteen ja toimimaan.

– Olemme ennenkin saaneet aikaan ihmeitä, ja uskon siihen nytkin.

Koulun tiloissa on järjestetty aktiivisesti muutakin kuin koulun toimintaa discoista myyjäisiin. Ihander toteaa koulun ja päiväkodin olevan koko kylän sydän.

– En osaa kuvitella tilannetta, että piha olisi tyhjä ja valot sammutettaisiin. Toivoa on niin kauan, kunnes lopullinen nuija pamahtaa pöytään.

7 päiväkotia ja 5 koulua lakkautetaan

Kaupungin työryhmän esityksessä päiväkoteja oltaisiin lakkauttamassa seitsemän. Hajalan päiväkodilla ovet olisivat kiinni elokuun alusta 2020. Kaivolan päiväkodin palveluiden yksityistämistä mietitään syksyksi 2020.

Teijon päiväkoti lakkautettaisiin elokuun ensimmäisenä päivänä 2021. Meri-Halikon, Kiikalan ja Puolukkapuiston päiväkodit saisivat jatkoaikaa vuodella: ne lakkautettaisiin elokuun alussa vuonna 2022.

Vuotta myöhemmin eli elokuussa 2023 luovuttaisiin Palometsän päiväkodin parakeista, ja Toijan päiväkoti lakkautettaisiin elokuussa 2024. Lisäksi Sinilinnun ja Kärävuoren päiväkodit yhdistettäisiin vuosina 2022–2024.

Kouluja ollaan kaupungin esityksessä lakkauttamassa viisi. Lisäksi on luvassa koulujen yhdistymisiä.

Kouluista Teijon, Hajalan, Hiiden ja Komisuon koulut lakkautettaisiiin elokuun alusta 2020. Saurun koulu lakkautettaisiin elokuussa 2023.

Lukiolaiset haluavat pitää koulutilansa, vaikka se onkin ahdas

Salon lukion siirto aiheuttaisi dominoefektin monelle Salon opinahjolle.

Lukio muuttaisi Kaherinkadulta Ylhäistentielle elokuussa 2021 ja Hermannin koulu takaisin Torikadulle tammikuussa 2021. Uskelan koulu ja Alhaisten koulu muuttaisivat Kaherinkadulle nykyisen Salon lukion tiloihin elokuussa 2021.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajaa Salla Rounamaata lukion siirto ihmetyttää.

– Rakennus on rakennettu lukiolaisille, ja täällä on hyvät liikuntatilat. Miten me mahdumme tuonne Ylhäistentielle? Salla Rounamaa kysyy.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Salla Rounamaa pohtii, miten Salon lukiolaiset voisivat mahtua Ylhäistentien kiinteistöön. Petra Ristola / Yle

Hän on huolissaan, miten lukiotilojen vaihtuminen vaikuttaa nuorison liikkeisiin. Jos Salon lukio ei pysy nykyisissä tiloissa, aikoo moni nuori Rounamaan mukaan mennä Halikon lukioon tai jonnekin Salon ulkopuolelle.

– Jos meiltä lähtee 15-vuotiaita nuoria pois, kynnys palata Saloon on korkea.

Nykyinen rakennus toimii lukiona hyvin, mutta tilat ovat ahtaat. Opiskeluvälineiden sähköistyminen on saanut aikaan sen, että töitä tehdään välillä kylki kyljessä.

– Luokkakoko voi olla jopa 36 oppilasta, Rounamaa sanoo.

Hermannin koulun oppilaat eivät koe mahtuvansa Ylhäistentien koulun tiloihin, vaikka heitä on sata vähemmän kuin lukiolaisia. Aikataulukin tuntuu liian nopealta.

Aikataulu epäilyttää

Säästöjä koulujen ja päiväkotien lakkauttamisista tulisi kaupungin laskujen mukaan noin 4,7 miljoonaa euroa. Ensimmäiset koulut ja päiväkoti ovat liipasimella jo ensi vuoden elokuussa.

Päätöksiä näistä kaupunginvaltuuston pitäisi tehdä helmikuun lopulla.

Kaupunginvaltuutettu Hannu Eeva ei usko, että koulujen lakkautukset etenevät niin rivakasti kuin on suunniteltu. Petra Ristola / Yle

Opetuslautakunnan varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Hannu Eeva (sd.) epäilee suunnitelmien kaatuvan liian nopeaan aikatauluun. Lakkauttamiset johtavat todennäköisesti irtisanomisiin, ja aikatauluun pitäisi mahduttaa myös yt-neuvottelut.

– Asioita pitäisi valmistella pidemmällä aikavälillä. Vanhempiakin pitää kuulla varhaiskasvatuksessa.

Hannu Eeva haluaa korostaa rahapuolta. Eeva muistuttaa, että kaupunginvaltuusto varasi 5 miljoonaa Tunnin junaan ja 10 miljoonaa Salon Veden yhtiöjärjestelyihin.

– Kyllähän meillä rahaa on. Nyt on kysymys siitä, mihin rahoja käytetään.

