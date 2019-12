Opiskelijoiden rapakunto ei kestä työelämää – personal trainerit avuksi lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin

Amiskoutsi, hyvinvointivalmentaja, koulu-PT. Jo yli 50 lukiolla tai ammatillisella oppilaitoksella on oma personal trainer tai vastaava opiskelijoille yksilöllistä liikuntaneuvontaa antava henkilö. Syytä onkin, sillä tutkimusten mukaan joka viides lukiolainen ja joka kolmas ammattiin opiskeleva liikkuu aivan liian vähän eli alle kaksi tuntia viikossa.

Erityinen huoli on keskiraskaisiin ja raskaisiin töihin suuntaavista nuorista naisista. Esimerkiksi lähihoitajan, siistijän tai ajoneuvoasentajan työssä tarvitaan riittävää kuntoa. Tänään julkaistun liikkuva opiskelu -tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) vähän kestävyysliikuntaa harrastavista naisopiskelijoista vain yksi prosentti jaksaa kuntoa vaativassa ammatissa enää 50-vuotiaana, mikäli liikunnan määrä pysyy samana.

Toisaalta jo kahden tunnin lisä viikoittaiseen liikuntamäärään parantaisi työkyvyn ennustetta huomattavasti.

Personal trainereita jo monissa oppilaitoksissa

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten hyvinvointivalmentajat ovat osa valtakunnallista liikkuva opiskelu -ohjelmaa. Vuonna 2017 toisella asteella kokeiluna alkanut ohjelma laajeni tämän vuoden alusta. Nyt mukana on 320 oppilaitosta. Se on yli 40 prosenttia Suomen lukioista ja ammattioppilaitoksista.

– Koulu-PT juttelee oppilaiden kanssa ja käy läpi hyvinvointiin liittyviä asioita: Kuinka paljon oppilas nukkuu, miten hän jaksaa koulussa ja harrastaako hän mitään. Jos näyttää siltä, että joku asia on huonosti, yritän ohjata oppilasta oikeille raiteille, tiivistää opettaja ja personal trainer Atte Lindberg Kokkolan suomalaisesta lukiosta.

Lindberg on kolmen kokkolalaislukion yhteinen personal trainer ja projektikoordinaattori. Hänen lisäkseen hyvinvointineuvontaa antaa kaksi muutakin opettajaa. Neuvonta on opiskelijoille vapaaehtoista ja maksutonta.

– Aika yleisesti oppilailla on käsitys, että pitäisi urheilla mahdollisimman paljon ja syödä mahdollisimman vähän. Se on asia, johon haluan puuttua ja kannustaa siihen, että saa syödä ruokaa ja se edesauttaa urheilua ja koulumenestystä.

Atte Lindberg on opettaja ja sivutoiminen personal trainer. Vaikeinta on saada liikuntaa vihaavat kiinnostumaan hyvinvoinnista ja tekemään jotain. Petra Haavisto / Yle

Vie kamera lenkille

Opiskelijakyselyn mukaan 75 prosenttia opiskelijoista haluaisi liikkua nykyistä enemmän. Liikunnan esteiksi opiskelijat kertoivat useimmin ajan puutteen ja sen, että liikkumiseen sopivat paikat sijaitsevat liian kaukana. Vain yhdeksän prosenttia opiskelijoista kertoi, ettei pidä liikunnasta tai liikkumisesta.

Yksi osa koulu-PT:n työtä on löytää jokaiselle sopiva liikuntamuoto. Kokkolassa on kokeiltu joogaa ja itsepuolustusta. Jatkossa ohjelmassa on ainakin tanssi, jousiammunta ja kuntosali. Oma tapa liikkua voi löytyä myös muuten.

– Jos valokuvaus kiinnostaa, voin ehdottaa, että ota kamera, mene kävelylle ja ota kuvia. Tai sitten lähteä koiran kanssa ulos. Tärkeintä on, että liikuntamuoto sopii itselle, Atte Lindberg muistuttaa.

Lukion toista luokkaa käyvä Ansa Puutio pitää lajikokeiluja hyvänä.

– Yläkouluiässä moni lopettaa vanhan harrastuksen eikä uutta välttämättä tule tilalle. Näin saa uuden mahdollisuuden.

Hiihtoa harrastava Ansa kokeili hapkidoa. Se ei kuitenkaan tällä kertaa sytyttänyt.

– Toisaalta ilman kokeilua en olisi edes tiennyt, että Kokkolassa on hapkidosali.

Suunnitelmissa on, että oppilaista tulisi liikuntatutoreita. Ansa Puutio on kiinnostunut. Kalle Niskala / Yle

Taukovoimistelua ja tasapainolautoja

Atte Lindbergin mukaan oppilaat ovat suhtautuneet myönteisesti mahdollisuuteen puhua personal trainerin kanssa. Vastaanotolle pääsee silloin, kun opettajan kalenterissa on aukkoja.

– Idea on, että alkuun tavataan kerran ja ensi vuoden puolella toisen kerran. Tai ainakin lähetetään viestiä ja kysytään miten menee.

Liikkuvaan opiskeluun kuuluu myös liikunnan lisääminen koulupäivän aikana. Kokkolassa oppitunneilla pidetään pieniä jumppatuokioita. Kouluille on lisäksi ostettu urheiluvälineitä kuten tasapainolautoja.

– Läksyjä voi tehdä vaikka tasapainolaudalla seisten. Pöytäfutis tai pingis aiheuttavat sen, ettei välitunnilla vain istuta. Suunnitelmissa on myös hankkia kouluille polkupyöriä, mies luettelee.

Yhteiskunnalta Lindberg toivoisi vielä enemmän valistusta hyvinvoinnista.

– Haluaisin, että oppilaat oppisivat suodattamaan terveyteen, ruokavalioon ja kaikkeen muuhun liittyvän tiedon ja keskittymään niissä tärkeimpiin asioihin. Tietoa tulee, mutta sitä on aivan liikaa tällä hetkellä. Oppilaiden on vaikea kohdentaa oikea ja väärä ja miten tehdä asioita. Meidän tehtävämme on auttaa siinä.

