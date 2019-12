Poutun oikaisuvaatimus nurin: kasviliha-termiä ei saa käyttää – yhtiö syyttää valvontapyynnöstä kilpailijaa

Kasviliha-termi on poistettava pakkauksista ja markkinoinnista, sillä se on harhaanjohtava.

Kasviliha-termi on poistettava pakkauksista ja markkinoinnista, sillä se on harhaanjohtava. Heini Holopainen / Yle

Iso osa jo tilatuista pakkauksista menee hukkaan. Uudet nimet tuotteille on kuitenkin jo valittu.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta on hylännyt lihatalo Poutun oikaisuvaatimuksen aiheettomana. Pouttu vaati lautakuntaa kumoamaan päätöksen, joka kielsi yhtiötä käyttämästä kasviliha-termiä tuotteiden nimissä ja markkinoinnissa.

Toissijaisesti yhtiö vaati sille määrätyille toimenpiteille pidempää määräaikaa ja joka tapauksessa päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä siksi aikaa, että oikaisuvaatimus on käsitelty ja päätös on saanut lainvoiman.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto määräsi marraskuussa yhtiön muuttamaan markkinointia niin, että siinä ei käytetä harhaanjohtavaa kasviliha-sanaa tai muita kasviperäiseen lihaan viittaavia ilmaisuja.

Käytännössä Pouttu Oy joutuu luopumaan kasvistuotteidensa Muu Burgerpihvi- ja Muu kasvilihapulla -tuotemerkkien käytöstä markkinoinnissa.

Myös tuotepakkauksia pitää muuttaa niin, että ne eivät millään kielellä johda kuluttajaa harhaan ja niistä käy selvästi ilmi. että kyse on kasvistuottesta. Nimet eivät myöskään millään kielellä saa viitata lihaan.

Markkinointi piti muuttaa jo marraskuun loppupuolella, tuotteiden pakkausten muuttamiselle annettiin aikaa 8.1.2020 asti. Pouttu piti aikoja liian lyhyinä. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta taas pitää niitä kohtuullisina.

Aiheesta käytiin perusteellinen keskustelu.

– Kyllä tämä herätti paljonkin keskustelua ja pohdintaa, onhan kyse isosta asiasta. Se käytiin läpi perusteellisesti, kertoo terveysvalvonnanjohtaja, esittelijä Andréas Smeds.

Taustalla kilpailijan reaktio?

Pouttu väittää oikaisuvaatimuksessa, että sen tietojen mukaan ruokavirastolle tehdyn valvontapyynnön taustalla on kilpailijan vastareaktio uusiin tuotteisiin. Jos näin on, prosessin todelliset syyt eivät yhtiön mukaan liity elintarvikelakiin perustuvaan harhaanjohtavuuteen eikä päätökselle ole oikeudellisia perusteita.

Lautakunta toteaa, että ruokaviraston valvontapyynnössä ei yksilöidä asiasta valittanutta eikä sillä ole merkitystäkään.

Oikaisuvaatimuksessa väitetään myös, että ympäristöterveydenhuolto on käsitellyt asian puutteellisesti ja tulkinnut siihen liittyviä tosiseikkoja väärin. Päätöksen jälkeen on ilmennyt uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen. Tällä yhtiö viittaa artikkeleihin, jotka osoittavat Poutun mielestä, että kasviliha ja kasvisliha ovat sanoina olemassa ja vakiintumassa.

Yhtiö toteaa myös, että kuluttajatietoisuus asiassa on jo korkea eikä Pouttu ole väittänyt millään tavalla, että kasvipohjaiset tuotteet sisältäisivät lihaa.

Yhtiön mukaan päätöksen tekijät eivät ole noudattaneet hyvää hallintoa eivätkä kohdelleet Pouttua tasapuolisesti tai puolueettomasti. Päätös on tehty alle kuukaudessa ja se on sisällöltään ristiriidassa sen kanssa, että sanoja burger ja pihvi käyttävät monet kilpailijat. Kieltomääräys on kuitenkin annettu vain yhdelle yritykselle.

Toisaalta kasviliha-sana on laajasti käytössä muualla maailmassa, mistä Pouttu on sen suomentanut.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta toteaa, että alueella ei ole toimivaltaa puuttua muualla Euroopassa tapahtuvan markkinoinnin lainmukaistteen. Toisaalta omalla alueella sillä ei ole tiedossa muita, jotka markkinoisivat lihakorvikkeita vastaavasti ja lainvastaiseksi. Niinpä syyte epätasapuolisuudesta on perusteeton.

Uudet nimet jo olemassa

Valtaosa lihatalo Poutun kasvituotepakkauksista menee hukkaan. Kasviliha-sanan sisältäviä pakkauksia oli tilattu iso erä, ja siitä saadaan käytettyä määräaikaan mennessä arviolta vain kymmenesosa.

Vuodenvaihteessa nimiksi vaihdetaan Muu-kasviburger ja -kasvipyörykkä. Tuoteperhe myös kasvaa, joten kaikkiaan viiden tuotteen pakkausmerkinnät ja pakkaukset menevät uusiksi.

Tappio voi nousta puoleen miljonaan.

Pouttu aikoo taistella oikeudesta kasviliha-termiin hallinto-oikeutta myöten. Yhtiö kiistää, että kyseessä olisi ollut markkinointikikka.

