Pehmoleluja poltettiin ja kalusteita tuhottiin Iitin kirjastossa: ''Pahinta olisi ollut, jos tuli olisi levinnyt''

Iitin kirjastossa tehtiin viime viikonloppuna poikkeuksellista ilkivaltaa.

Kirjaston tuoleja oli viillelty kääntöveitsellä, ja yhdestä pöydästä löytyi polttojälkiä. Kirjaston pihalla oli poltettu kirjastosta vietyjä papereita ja pehmoleluja. Lisäksi kirjoja oltiin heitelty ja kirjaston tiloja sotkettu ruoalla ja juomalla.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Kouvolan Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Kirjaston pöytää oli poltettu alapuolelta. Iitin kunnankirjasto

Tuhot paljastuivat ensimmäisenä maanantai-aamuna töihin tulleelle siivoojalle.

– Mielestäni on kurjaa, että jotkut turmelevat yhteistä omaisuutta, joka on kaikkien hyväksi tarkoitettu. Kirjaston lelunvaihtopiste on sitä varten, että siihen voi tuoda vanhoja leluja ja ottaa uusia tilalle. Sekin on yhteistä hyvää. Sitten jotkut neropatit ovat polttaneet ja tuhonneet niitä ilman syytä, kirjastonhoitaja Maija Rautiainen toteaa.

Kirjaston tiloja oli sotkettu ruoalla ja juomalla. Iitin kunnankirjasto

Kirjaston valvontakamerakuvien perusteella tekijöinä on ollut 10–12-vuotiaita lapsia. Kirjaston henkilökunta on tunnistanut epäillyt tekijät kuvista.

– Siellä on pari tyyppiä, jotka ovat sahanneet sisään ja ulos ja hölmöilleet enimmäkseen sunnuntaina, Rautiainen kertoo.

Rautiaisen mukaan tapauksesta on tehty rikosilmoitus poliisille.

Ei rikosoikeudellista vastuuta

Iitin kirjastossa on kirjastonhoitaja Maija Rautiaisen mukaan sotkettu paikkoja aiemminkin. Edellisen kerran ilkivallasta tehtiin rikosilmoitus vuonna 2017. Tuolloinkin alle 15-vuotiaat lapset olivat hajottaneet paikkoja kirjastossa.

– He pääsivät sisälle ränkyttämällä oven rikki ja leikkivät kirjaston lastenrattailla, jotka menivät rikki. Muovinen lehtiteline oli hajotettu ja paikkoja sotkettu mäntysuovalla, Rautiainen kertoo.

Tuolloin asiaa soviteltiin Rautiaisen mukaan asianomaisten kesken, ja ilkivaltaa tehneiden lasten vanhemmat korvasivat tuhoja.

Valvontakamerakuvien perusteella kirjaston tuoleja oli viillelty kääntöveitsellä. Iitin kunnankirjasto

Kaakkois-Suomen poliisin rikoskomisario Ilkka Kiesilän mukaan alaikäisillä lapsilla on vahingonkorvausvastuu. Rikosoikeudellista vastuuta alle 15-vuotiailla ei ole.

– Näistä asioista ilmoitellaan myös sosiaalitoimelle. Poliisi osallistuu yleensä sosiaalitoimen kanssa näiden asioiden selvittelyyn, Kiesilä kertoo.

Iitin kirjaston henkilökunta tunnisti ilkivaltaa tehneet lapset valvontakamerakuvista. Maija Rautiaisen mukaan kirjaston valvontakamerakuvat ovat suhteellisen tarkkoja, ja esimerkiksi tekijöiden kasvot näkyvät niissä selvästi.

Rautiainen ilmoitti kuvissa näkyneiden lasten vanhemmille, että asiasta on tehty rikosilmoitus.

– Sain yhden vanhemmista kiinni puhelimitse. Hän oli aika järkyttynyt, ja lupasi puhua nuoren kanssa. Yksi isä on käynyt täällä lakki kourassa.

Kirjaston tiloja oli myös roskattu. Iitin kunnankirjasto

''Tästä ei pääse kuin koira veräjästä''

Myös Myllykosken ja Inkeroisten omatoimikirjastoissa Kouvolassa on viime vuodet kärsitty sotkemisesta. Nuoret asiakkaat ovat levitelleet roskia ja kirjoja, soittaneet kovaäänistä musiikkia sekä käyttäneet alkoholia ja nuuskaa kirjastoissa.

Kirjastonhoitaja Maija Rautiainen uskoo kirjastoissa sotkemisen johtuvan siitä, että kirjastoihin on helppo päästä, ja niissä on ajoittain hiljaista. Iitin kirjastossa työntekijöitä ei ole viikonloppuisin lainkaan, vaan sisään pääsee kello 7-21 välisenä aikana kirjastokortilla.

Kirjasto ei aio lyhentää aukioloaikojaan ilkivallan vuoksi.

– Varmaan nyt ensisijaisesti selvitellään korvausasiat, ja annetaan mahdollisesti väliaikaisia porttikieltoja näille nuorille. Onhan se selvää, ettei tästä pääse kuin koira veräjästä, kun on kuitenkin suhteellisen isoja tuhoja tehty. Varsinkin tulella leikkiminen ja teräaseen tuominen kirjastoon ovat mielestäni aika pahoja juttuja, Maija Rautiainen sanoo.

Kirjaston pihalta löytyi palanutta paperia ja pehmolelu. Iitin kunnankirjasto

Toinen palaneista pehmoleluista löytyi kirjaston ulkopuolelta, toinen sisältä. Valvontakamerakuvissa ei näy, onko pehmoleluja poltettu kirjaston sisä- vai ulkotiloissa. Kuvissa näkyy, kun lapset kantavat paperia ulos kirjastosta, ja yksi heistä sulloo ulkoa löytyneen pehmon taskuunsa. Varsinaista polttamista kuvissa ei näy.

Rautiaisen mukaan pahin mahdollinen skenaario olisi ollut, että tuli olisi päässyt leviämään kirjastossa.

– Täällä on aika paljon palavaa materiaalia, kuten kirjoja. Pahinta olisi ollut, että tuli olisi levinnyt. Meillä on joulukuusikin, olisihan senkin voinut joku tuikata huvikseen tuleen.