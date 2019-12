Yhdysvaltain tutkija Trumpin syytteistä: Demokraattien valinnat ovat tarkan harkinnan tulos

Presidentti Donald Trump sai eilen tiistaina luettavakseen virkarikossyytteensä pääkohdat. Niitä on vain kaksi: vallan väärinkäyttö ja kongressin tutkinnan vaikeuttaminen.

Mahdollisuuksia olisi ollut pitkäänkin syytelistaan, mutta maltilliselle ratkaisulle oli useita perusteluja, arvioi Turun yliopiston John Morton -keskuksen tutkijatohtori Henna-Riikka Pennanen.

Maltillinen valinta tekee syytteestä selkeämmän niin edustajille kuin kansalle, arvioi Pennanen.

Epäillyssä vallan väärinkäytössä on kyse siitä, painostiko Trump Ukrainaa saadakseen itselleen hyötyä ensi vuoden presidentinvaaleja varten. Tutkinnan vaikeuttaminen tarkoittaa, ettei Trump suostunut tulemaan kuultavaksi ja että Valkoinen talo kielsi useiden kuultaviksi kutsuttujen todistamisen.

– Näistä kahdesta syyteartiklasta on eniten näyttöä julkisten kuulemisten pohjalta. Demokraatit siis uskovat, että näillä kahdella syytekohdalla tuomion uskotaan olevan todennäköisin.

Yhdysvaltalaisten mielipiteet presidentti Trumpin syyttämisen puolesta ja vastaan ovat nyt lähes tasoissa. Ilkka Kemppinen / Yle

– Pidempi syytelistaus olisi voinut vahvistaa Trumpin kannattajien näkemystä siitä, että kyseessä on puoluepoliittinen ajojahti.

Tutkijatohtori Pennanen muistuttaa, että demokraatit päättivät linjansa jo syyskuussa. Silloin edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ilmoitti, että päätutkintalinja tulee keskittymään Ukraina-puhelun ympärille.

Kansan mielipide ratkaisee, kuka hyötyy

Demokraateille presidentin virkarikostutkinnan aloittaminen oli hankala päätös, jota oli pyöritelty eri yhteyksissä lähes koko Trumpin virkakauden ajan.

– Demokraatit saavat syytteistä hyötyä ensi vuoden vaaleissa vain siinä toistaiseksi epävarmassa tilanteessa, että syyte johtaisi tuomioon.

Ellei jotain aivan järisyttävää tapahdu, viraltapanoa ei ole tulossa. Presidentin varsinainen virkarikosoikeudenkäynti käydään senaatissa, jossa on republikaanienemmistö. Puolue on koko ajan tukenut presidenttiä, vaikka hajanaista vastusta on alkanut kuulua.

– Demokraatit haluavat profiloitua perustuslain, Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän ja kansan puolustajina, yli puoluerajojen.

Tutkijatohtori Pennanen muistuttaa, että tässäkin on riskinsä. Demokraateilla ei ole yksiselitteistä kansan tukea takanaan. Samalla Trumpin peruskannatus on pysynyt suunnilleen ennallaan.

Kun syyte mitä ilmeisimmin republikaanien äänillä senaatissa kaatuu, voi äänestäjille jäädä epäselväksi, ovatko demokraatit saaneet kaudellaan aikaiseksi mitään, muistuttaa Pennanen.

Edustajainhuone äänestää varsinaisen syytteen nostamisesta luultavasti ensi viikolla.

Toimittajalta: Trump saa virkasyytteen ja nimensä historiankirjoihin, mutta senaatin republikaanienemmistö pelastaa hänet viraltapanolta