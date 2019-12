Kulttimaineeseen nousseen roolipelin synkkä tulevaisuus on vain muutaman päivän päässä

"Rahaa. Kyllä mulla rahaa on. Uus Bemarin spinneri ja penthouse Yhtiöalueella, eikä sillä kaikella rahalla ole hitonkaan väliä. Tässä hommassa pelataan vallasta. Vallasta jolla isot jutut päätetään; vallasta joka saa pyörät pyörimään. Sä soitat ja huomaat kertovas jonkun peräkylän europresidentille, että sen on parempi tehdä niinkun käsketään, tai se on historiaa. Sen takia tätä homma tehdään. Sen takia mä oon yhtiön mies", toteaa tuntematon pukumies sääntökirjan marginaalissa. Henrietta Hassinen / Yle