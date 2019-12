Turkin ulkoministerin Mevlüt Çavuşoğlun mukaan Turkki on valmis käyttämään aseita pysäyttääkseen kaasunetsinnän alueilla, jotka sen tulkinnan mukaan kuuluvat Turkille. Hallitusta tukevan A Haber -uutiskanavan haastattelussa ulkoministeri Çavuşoğlu sanoi, että Turkilla on oikeus pysäyttää luvaton etsintä.

Turkin tulkinta siitä mikä kuuluu sille ja mikä muille on törmännyt vastarintaan itäisen Välimeren muissa rantavaltioissa.

Turkki on esimerkiksi lähettänyt tutkimusaluksia tekemään koeporauksia Kyproksen talosvyöhykkeelle, jossa energiayhtiöt Total ja Eni ovat saaneet kaasunetsintälupia. Viime vuonna turkkilaiset laivaston alukset pysäyttivät italialaisen Enin tutkimusaluksen, jolla oli Kyproksen antama lupa.

Ilkka Kemppinen / Yle

Kyproksen kahtiajako tuo lisää ongelmia

Tilannetta mutkistaa se, että Kypros on jaettu kahtia, kansainvälisesti tunnustettuun Kyproksen tasavaltaan ja Turkin perustamaan Pohjois-Kyproksen turkkilaistasavaltaan. Turkin tulkinnan mukaan myös saaren eteläpuoleisia alueita kuuluu turkkilaistasavallan talousvyöhykkeeseen. Vain Turkki on tunnustanut Pohjois-Kyproksen tasavallan.

Turkki valtasi ja miehitti Kyproksen pohjoisosan vuonna 1974 Kreikan tukeman vallankaappausyrityksen jälkeen, eikä saareen kahtiajakoon ole löytynyt ratkaisua lukuisista neuvottelukierroksista huolimatta.

Libya ja Turkki jakoivat Välimeren keskiosan

Pari viikkoa sitten Turkki ilmoitti myös sopineensa talousvyöhykkeen rajasta (siirryt toiseen palveluun) Välimeren etelärannalla sijaitsevan Libyan kanssa. Kreikka, Egypti ja Kypros ovat arvostelleet sopimusta ja sanovat, että se on kansainvälisen oikeuden vastainen.

Kreikassa esitetyn arvostelun mukaan sopimus ei ota huomion Kreetan saaren vaikutusta rajanvetoihin, vaan aluetta tulkitaan sopimuksessa ilmeisesti avomereksi. Epävakaan Libyan nykyinen YK:n tukema hallitus on hyvin heikko. On arveltu, että Turkki seuraavaksi lähettää joukkojaan Libyaan tukeakseen hallintoa.

Kypros on hakenut tukea erityisesti EU-mailta ja se aikoo myös viedä kiistan Haagin kansainväliseen tuomioistuimeen. Turkki on puolestaan ilmoittanut, että se aikoo kiihdyttää kaasunetsintää Välimerellä, ja se on ostamassa jo kolmannen etsintäaluksen.

Lähteet: Reuters, AFP