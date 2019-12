Jo yli 10 000 on avannut uudenlaisen osakesäästötilin – Pörssisäätiö odottaa, että osakesijoituksiin siirtyy talletuksista useita miljardeja euroja

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri on uusien osakesäästötilien suhteen toiveikas. – Sopivat pitkäaikaiseen sijoittamiseen, hän sanoo.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri on uusien osakesäästötilien suhteen toiveikas. – Sopivat pitkäaikaiseen sijoittamiseen, hän sanoo. Marja Väänänen / Yle

Arvopaperisijoittamista seuraavassa ja edistävässä Pörssisäätiössä luotetaan, että uusien osakesäästötilien myötä pörssiosakkeisiin sijoittamisesta tulee yhä suositumpaa. Tilejä on voinut avata vasta parissa pankissa, mutta alku vaikuttaa lupaavalta.

– Joulukuun puolivälissä on jo yli 10 000 ihmistä avannut osakesäästötilin, mikä on tietysti hieno merkki, koska tilit oikeasti tulevat käyttöön vasta tammikuussa. Mutta odotus on, että varmaan semmoinen 100 000 ihmistä jo alkuvaiheessa ensi vuonna avaisi tämän tilin, sanoo Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Pörssisäätiössä uskotaan, että varoja uusille tileille siirtyy etenkin talletuksista, joita yksityistalouksilla on Suomessa noin 90 miljardin euron edestä. Lounasmeri uskoo, että osa ensimmäisenä aloittavista on jo nykyäänkin osakesijoittajia.

– Mutta tämä on nimenomaan sellainen malli, jota meidän kyselyjen perusteella uudet sijoittajat ja nuoret sijoittajat ovat kiinnostuneet käyttämään, koska se on hallinnollisesti helpompi. Se tarkoittaa sitä, että nollakorkoisista talletuksista useita miljardeja siirtyy varmasti osakesijoituksiin ja se on tietysti hyvin merkittävä siirtymä.

Jo entuudestaan omistettuja osakkeita ei uusille osakesäästötileille voi siirtää, vaan tilille voi panna vain rahaa, jolla sitten voi ostaa osakkeita.

Lounasmeren mukaan osakesäästötili sopii erityisen hyvin sellaiselle ihmiselle, jolla on pitkä sijoitusaika, esimerkiksi kymmenen vuotta.

– Ja semmoiselle joka joko keskittyy osinkoa hyvin jakaviin yrityksiin ja haluaa sijoittaa osingot aina uudestaan tai sellaiselle henkilölle, joka haluaa vaihtaa sijoituskohteitaan. Muutaman kerran vuodessa käydä kauppaa. Esimerkiksi tämäntyyppisille se sopii hyvin.

Suomessa osakesäästötilien kautta voi sijoittaa vain pörssiosakkeisiin, muistuttaa Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Marja Väänänen / Yle

Nykyään puhutaan paljon aineettomista lahjoista ja talousopetuksesta. Olisiko osakesäästötili hyvä lahjaidea jälkikasvulle tai vaikka kummilapselle?

Lounasmeren mukaan myös lapselle voi avata osakesäästötilin. Lapsella sijoitusaikahorisontti on tyypillisesti pitkä.

– Eli heille on luonnostaan hyvä, että he käyttäisivät tällaista osakesäästötiliä. Osa palveluntarjoajista mahdollistaa sen, että nyt joulukuussa pystyy jo avaamaan tilin lapselle. Silloin kun lapselle sen avaa, sinne voi vähitellen lähteä siirtämään sijoittamiseen ajateltua, korvamerkittyä pitkäjänteistä rahaa, Lounasmeri sanoo.

Hänen mukaansa lapsen kanssa voisi yhdessäkin keskustella sijoituspäätöksistä, minkä yrityksen osakkeenomistaja haluttaisiin olla.

"Ei varsinainen veroporkkana"

Verotettavaa pääomatuloa osakesäästötilille mahdollisesti kertyneistä osingoista ja myyntivoitoista tulee vasta, kun tiliomistaja nostaa varojaan.

– Nähdään että, sijoittajat reagoivat verotukseen aika voimakkaasti. Erityisesti nyt on ollut 2000 -luvulla pari veronkiristystä, missä nähdään että osakesijoittajien määrä on vähentynyt, niiden jotka suoraan omistavat osakkeita. Nyt osakesäästötili tuo selkeän rakenteen, Lounasmeri sanoo.

Hänen mukaansa osakesäästötilissä ei ole kyse varsinaisesta veroporkkanasta.

– Ehkä enemmän semmoisesta, että se helpottaa, selkiyttää ja vähentää verotuksen ajattelemista. Uskomme, että tämä voisi kääntää osakesijoittajien, niiden jotka omistavat suoraan osakkeita, määrän nousuun, Lounasmeri arvioi.

Julkisessa keskustelussa on uumoiltu, että tilille jääviä voittoja ei katsottaisi tuloksi esimerkiksi Kelan opintotukea myönnettässä. Kelan odotetaan tekevän asiassa virallisen päätöksen vielä kuluvan vuoden aikana.

– En pysty nyt suoralta kädeltä sanomaan, mikä tulee sitten olemaan linjaus, mutta asia on parhaillaan pohdinnassa, toteaa Kelan etuusjohtaja Anne Neimala.

Kelan etuusjohtajan Anne Neimalan mukaan osakesäästötilien vaikutuksista opintotukeen pyritään tekemään päätös kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kela

Entä missä Kelan tuissa osakesäästötili katsotaan varallisuudeksi, joka vaikuttaa etuuteen?

– Osakesäästötilillä oleva varallisuus on perustoimeentulotuessa ja eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavaa omaisuutta, Neimala varmentaa.

Riski ja tuotto käsi kädessä

Osakesäästötilin avaamista harkitsevan pitää tietysti muistaa, että tilillä olevat osakkeet ovat sijoitus, jonka arvo voi myös alentua. Myös kulut on maksettava eli tilille laittamiaan varoja ei välttämättä saa takaisin. Toisaalta, taitavalle ja onnekkaalle sijoittajalle tuototkin ovat mahdollisia.

Pörssisäätiön mukaan pörssin keskimääräinen vuosituotto on ollut pitkällä aikavälillä noin 7 prosenttia. Lisäksi yksityisten ihmisten sijoittamisella, mitä osakesäästötilit edistävät, on myös kansantaloudellista merkitystä.

– Sekä toisaalta yritysten kasvun rahoittaminen, että toisaalta omistajuus, omistajana päätöksenteko. Me voimme olla hyviä yritysten kasvun rahoittajia. Yritykset hakevat osakeanneilla uutta rahoitusta kasvuun ja siinä myös kotitalouksilla on oma roolinsa.

– Vielä tärkeämpi rooli on mielestäni omistajuus. Loppujen lopuksi yritysten omistajat tekevät ne tärkeät päätökset, valitsee hallituksen, päättää osingonjaosta ja näin edelleen. Ja jos me kaikki olemme omistajia, silloin tietysti meidän arvot ovat yritysten arvoja. Sen takia laajapohjainen omistajuus olisi hirvittävän tärkeä asia yhteiskunnalle, muotoilee Lounasmeri.