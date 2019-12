Irakissa mielenosoittajia katoaa lähes päivittäin – Iranin tukemia aseellisia ryhmiä epäillään sieppauksista ja murhista

Yli 450 ihmistä on kuollut ja 25 000 on loukkaantunut Irakin lokakuussa alkaneissa mielenosoituksissa.

Suurin osa mielenosoituksissa kuolleesta yli 400 ihmisestä on saanut surmansa turvallisuusjoukkojen tulituksessa. Turvallisuusjoukot ovat myös ammuskelleet kyynelkaasukranaatteja holtittomasti suoraan mielenosoittajia kohti.

Lisäksi mielenosoittaja on kadonnut ja murhattu. Bagdadissa poliisi kertoi keskiviikkona jälleen löytäneensä murhatun aktivistin. Kyseessä oli 49-vuotias viiden lapsen isä Ali al-Lami, joka oli osallistunut mielenosoituksiin Bagdadin keskustassa.

Poliisin mukaan al-Lami oli ammuttu kolme kertaa. Hän oli jo kolmas murhattu aktivisti tässä kuussa. Aiemmin 19-vuotiaan naisen ruumis löytyi Bagdadissa ja eteläirakilaisessa Karbalassa mielenosoitusten johtohahmoihin kuuluva mies ammuttiin kotinsa edustalle.

Poliisi ei ole löytänyt syyllisiä

Murhien lisäksi lukuisia mielenosoituksiin osallistuneita on kateissa. Useissa tapauksissa aktivistit on siepattu, kun he ovat olleet palaamassa kotiin mielenosoituksista.

Mielenosoituksissa on kuollut ainakin 450 ihmistä. Ahmed Jalil / EPA

Poliisi ei ole pystynyt selvittämään katoamistapauksia. Viime viikolla naamioituneet miehet veivät kymmeniä mielenosoittajia Bagdadin keskustasta kaupungin liepeille, mutta nämä henkilöt vapautettiin myöhemmin..

Lukuisia ihmisiä on kuitenkin kateissa. Mielenosoittajat syyttävät katoamisista ja murhista shiiataustaisia puolisotilaallisia ryhmiä, joista monet ovat Iranin tukemia. Useimmat näistä ryhmistä perustettiin taistelemaan ääriliike Isisiä vastaan vuonna 2014. Sen jälkeen aseellisia ryhmiä on syytetty sieppauksista ja muusta väkivallasta.

Aiemmin uhreina ovat usein olleet Irakin sunniväestöön kuuluvia, mutta viime aikoina puolisotilaalliset ryhmät ovat hyökänneet hallitusta arvostelevia mielenosoittajia vastaan.

Pääministerin eroilmoitus ei ole rauhoittanut tilannetta

Mielenosoituksissa on vastustettu laajalle levinnyttä korruptiota ja vaadittu muutoksia Irakin poliittiseen järjestelmään, joka perustuu uskonnollisten ja etnisten ryhmien tasapainoon.

Irakin pääministeri Adel Abdul Mahdi on ilmoittanut jättävän tehtävänsä. Toistaiseksi hän on kuitenkin pysynyt vallassa, koska parlamentissa edustetut puolueet eivät ole päässeet sopuun seuraajasta. Mielenosoitukset ovat myös jatkuneet turvallisuusjoukkojen väkivallasta huolimatta.

