Herätys: Britit vaaliuurnilla tänään, lähisuhdeväkivallan uhrien avuntarve kasvanut, lapset istuvat itsensä jäykiksi, sää lämpenee

Brexit-jyrä Johnson ja vasemmistolainen Corbyn kohtaavat brittivaaleissa tänään – katso, miten puoluejohtajat eroavat toisistaan

Britanniassa äänestetään ennenaikaisissa vaaleissa tänään. Konservatiivit johtavat mielipidemittauksissa, mutta työväenpuolue kuroo eroa kiinni. Myös kipuilu EU-eron kanssa jakaa äänestäjiä. Otimme selvää, millaisia ovat puolueiden nokkamiehet.

Harvey Weinstein ja häntä seksuaalirikoksista syyttävät tekivät 25 miljoonan dollarin sovun

Harvey Weinstein saapumassa oikeustalolle New Yorkissa 11. joulukuuta. Weinstein käveli tuen kanssa, sillä hän loukkasi selkänsä elokuussa auto-onnettomuudessa. AFP

Hollywood-moguli Harvey Weinstein, 67, on päässyt alustavaan sopuun korvaussummasta häntä seksuaalirikoksista syyttävien kanssa. Sovittu korvaussumma on 25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, ja se jaetaan yli 30 näyttelijän ja Weinsteinin entisen työntekijän kesken. He syyttävät Weinsteinia rikoksista, jotka vaihtelevat seksuaalisesta häirinnästä raiskaukseen.

Sofia Pajunen pääsi pois väkivaltaisesta suhteesta – yhä useampi uskaltaa hakea apua

Sofia Pajunen eli väkivaltaisessa parisuhteessa kolme vuotta. Matti Myller / Yle

Sofia Pajunen eli väkivaltaisessa parisuhteessa, josta lähteminen oli hankalaa. Lopulta hän erosi miehestään, ja nykyisin Pajunen elää tavallista opiskelija-arkea. Lähisuhdeväkivallan uhreille apua tarjoavien palvelujen kysyntä on viime vuosina kasvanut.

Istuva elämäntapa ja älylaitteilla olo näkyvät erityisesti poikien liikkuvuudessa

Vuoden 2019 Move!-mittauksissa viidesluokkalaisten kestävyyskunto on heikentynyt. Henrietta Hassinen / Yle

Vuoden 2019 Move!-mittauksissa esimerkiksi neljännes kahdeksasluokkalaisista pojista ei saanut alaselkää ojennettua täysistunnassa. Vastaava luku samanikäisillä tytöillä oli kuusi prosenttia. Myös viidesluokkalaisten kestävyyskunto oli heikentynyt. Heikko kestävyys näkyy lasten jaksamisessa.

Etelätuuli tuo lauhaa ilmaa

Torstaina puhaltaa kohtalainen ja ajoittain puuskainen etelätuuli. Iltapäivällä maan keskiosissa on sataa, idässä lunta ja lännessä vettä. Myös maan pohjoisosassa voi tulla ajoittain heikkoa lumisadetta tai jäätäväää tihkua. Lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin.

