Yli 60 sotilasta kuoli iskussa sotilastukikohtaan Nigerissä

Länsi-afrikkalaisessa Nigerissä ainakin 60 sotilasta on kuollut iskussa armeijan tukikohtaan Inatesissa lähellä Malin vastaista rajaa. Nigerin viranomaisten mukaan hyökkääjät tulittivat pientä tukikohtaa muun muassa kranaatinhiettimillä. Isku tehtiin myöhään tiistaina.

On epäselvää mikä ryhmä on iskun takana, mutta Nigerissä taistellaan sekä Isisiä tukevia jihadisteja että islamistista Boko Haram -liikettä vastaan. Molemmat järjestöt ovat aktiivisia myös muualla Länsi-Afrikassa, kuten Nigeriassa.

Nigerissä on taisteltu väkivaltaisia jihadistiryhmiä vastaan vuodesta 2015. Ranskalla on Länsi-Afrikassa 4 500 sotilasta, joiden tehtävänä on auttaa alueen maita kamppailussa jihadistiryhmiä vastaan. Viime kuussa 13 ranskalaissotilasta kuoli kahden helikopterin törmäyksessä Malissa.

