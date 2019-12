Britannia äänestää tänään brexitin ratkaisevissa parlamenttivaaleissa – Katso tiivistys vaaliasetelmista, lue kampanjan viimeiset lupaukset

Britanniassa äänestetään tänään torstaina ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Äänestys alkaa aamuyhdeksältä Suomen aikaa.

Mielipidemittaukset ennustavat voittoa konservatiiveille, mutta viime päivinä etumatka työväenpuolueeseen näyttää kutistuneen.

Ylen toimittaja Pasi Myöhänen tiivistää vaaliasetelmat videolla:

Britannian pääpuolueista konservatiivit lupaa nopeaa EU-eroa tammikuun lopussa, työväenpuolue puolestaan uutta kansanäänestystä. Pääpuolueiden tarjoama entistä radikaalimpi politiikka uhkaa jättää maltilliset brittiäänestäjät poliittisesti kodittomiksi.

Pääpuolueiden johtajat esittivät viimeiset vakuuttelunsa äänestäjille keskiviikkoiltana.

Konservatiivien puheenjohtaja, pääministeri Boris Johnson vetosi tutusti siihen, että hän pystyy toteuttamaan Britannian EU-eron nopeasti ja maalaili uhkakuvia, jotka hänen mukaansa toteutuisivat, jos työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn pääsee valtaan.

– Kuvittele, miten ihanaa on istua tänä jouluna kalkkunaillalliselle, kun brexitistä on päätetty – ja miten kamalaa olisi, jos Corbyn ja Sturgeon olisivat Downing Streetillä edistämässä suunnitelmiaan kahdesta uudesta kansanäänestyksestä, Johnson sanoi The Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Johnsonin mukaan työväenpuolueen ja Nicola Sturgeonin johtaman Skotlannin kansallispuolueen SNP:n hallitus olisi "taloudellinen katastrofi" ja johtaisi uusiin kansanäänestyksiin niin brexitistä kuin Skotlannin itsenäistymisestäkin.

Työväenpuolueen Corbyn on sanonut, että jos hänestä tulee pääministeri, hän neuvottelee uuden sopimuksen EU-erosta, minkä jälkeen kansa saa äänestää sopimuksen ja EU:hun jäämisen välillä.

Keskiviikkona Corbyn piikitteli Johnsonia viittaamalla siihen, miten pääministeri väisti haastattelua maitokylmiöön keskiviikon meijerivierailulla.

– Boris Johnson aloitti tämän päivän teeskentelemällä maitokuskia ja päätyi kylmiöön. Meidän puolueemme ei tarvitse teeskennellä, eikä meidän todellakaan tarvitse piilotella kylmiössä, sillä emme pelkää, Corbyn sanoi Reutersin mukaan.

Corbyn on toistuvasti syyttänyt Johnsonia siitä, että tämä yksityistäisi Britannian julkista terveydenhuoltoa ja avaisi sitä amerikkalaisille suuryhtiöille. Tämän väitteen hän toisti myös keskiviikkona ja sanoi, että työväenpuolue neuvottelisi EU:n kanssa "aikuisella ja vastuullisella tavalla".

Corbyn lupasi myös investointeja, säästötoimien lopettamista ja rikkauden ja vallan uudelleen jakamista "tavalla, jollaista ei ole koskaan ennen nähty".

Vaalihuoneistot sulkeutuvat torstaina puoliltaöin Suomen aikaa, ja silloin julkaistaan ovensuukyselyt, joista saadaan ensimmäinen käsitys puolueiden menestyksestä. Vaalitulokset selviävät perjantaiaamuksi.

Lähteet: Reuters, AFP, AP