JVG kahmi eniten Emma-ehdokkuuksia

JVG:n Ikuinen vappu on alkuvuoden suurin hitti ja se rikkoi ennätyksen olemalla Suomen Spotifyn ykkösenä kaksi kuukautta. – Se oli meille jollain tavalla yllätys, miten hyvin ihmiset otti sen vastaan, kaksikko sanoo. Mårten Lampén / Yle

Musiikkialan Emma-palkintojen ehdokkuudet on julkistettu. Eniten ehdokkuuksia keräsi JVG, kaikkiaan kuusi.

Duo on ehdolla vuoden pop- ja vuoden yhtye -palkintojen saajaksi, Ikuinen vappu -kappale kilpailee vuoden biisin ja musiikkivideon palkinnoista ja Rata/Raitti on ehdolla vuoden albumiksi. JVG on mukana myös yleisöäänestyksessä, jossa valitaan vuoden artisti tai yhtye.

Mielenkiintoista on se, että popimpaan suuntaan musiikkiaan sorvannut rap-duo ei ole ehdolla Vuoden rap ja R&B -kategoriassa.

Viiteen Emma-ehdokkuuteen ylsivät Chisu, Gettomasa, Ellinoora ja Lauri Tähkä.

Maustetytöille vain yksi ehdokkuus

Emma-gaalan ehdokkuuksista nousi etukäteen kohu liittyen vuoden isoimpaan tulokkaaseen Maustetyttöihin. Rumba-lehti uutisoi (siirryt toiseen palveluun), että Anna ja Kaisa Karjalaisen muodostama duo jäisi ilman ehdokkuuksia, sillä yksi Emma-gaalan raadin jäsen vastusti heidän asettamistaan ehdolle Vuoden tulokas-kategoriassa yhden kappaleen rasistisen ilmauksen takia.

Lopullisella ehdokaslistalla Maustetytöt eivät ole ehdolla vuoden tulokkaaksi. Duo sai kuitenkin yhden Emma-ehdokkuuden. Heidän esikoisalbuminsa Kaikki tiet vievät Peltolaan kisaa Kriitikoiden valinta -palkinnosta.

Maustetytöt tulivat musiikkikentälle ryminällä. Kesällä yhtye esiintyi suurimmilla festivaaleilla, kuten Ruisrockissa. Rosa Huuska / Yle

Tänä vuonna Emma-palkintoja jaetaan 23 eri katogoriassa. Emma-gaala järjestetään 8.2. Helsinki areenassa ja siellä esiintyvät muun muassa Olavi Uusivirta ja Anna Puu duona sekä ensi kesänä festivaalilavoille palaava Tehosekoitin.