Yhdeksän vuotta vanha mökkimurto selvisi, mutta tekijä ei vielä tiedä sitä – poliisi: "Myös pienten rikosten selvittäminen on erittäin tärkeää"

Suomessa on ollut keskustelua, miten poliisin resurssit riittävät pienten omaisuusrikosten selvittelyyn.

Esimerkiksi Pirkanmaalla asuntomurroissa on nousua vuodessa 15 prosenttia. Poliisi on ollut itsekin huolissaan poliisien määrästä, joka on vähäisempi kuin naapurimaissa.

Yle kertoi, että poliisi lopetti viime vuonna yhteensä 137 000 esitutkintaa eli keskimäärin vuoden jokaisenä päivänä 375 juttua. Poliisihallituksen mukaan suuri osa 106 000 keskeytetystä tutkinnasta oli omaisuus- ja väkivaltarikostutkintoja.

Esitutkinta voidaan keskeyttää esimerkiksi, jos epäilty tekijä ei ole tiedossa, eikä ole tiedossa seikkoja, joilla esitutkintaa voidaan viedä eteenpäin.

Yhdeksän vuotta vanhan mökkimurron selviäminen antaa uuden kuvan tilanteesta.

Virtain poliisi kertoi torstaina aamupäivällä selvittäneensä vuonna 2010 tapahtuneen mökkimurron Ruovedellä. Mökiltä vietiin jonkin verran omaisuutta.

Poliisit kävivät murron jälkeen paikalla ja taltioivat paikalta erilaisia tekijän jättämiä jälkiä. Tekijää ei vuonna 2010 löytynyt.

Partion pitäisi ehtiä tutkia paikan päällä

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Kari Aaltio kertoo, että poliisi toimii nykyään yhden kosketuksen periaatteella. Paikalle mennyt partio ottaa sormenjäljet, valokuvat ja tekee muun teknisen tutkinnan.

Mökkimurto selvisi yhdeksän vuotta myöhemmin juuri tämän perusteellisen poliisipartion suorittaman rikospaikkatutkinnan avulla.

– Näytteet menevät arkistoon ja aina kun tulee uusia näytteitä, tuntemattomia jälkiä verrataan uusiin näytteisiin. Sitä kautta päästiin jutun perään.

Epäilty rikoksentekijä rekisteröitiin toisen rikoksen yhteydessä ja samalla paljastui myös tämä vanha mökkimurto.

Kiireelliset jutut ajavat murtojen ohitse, ja partiolla on Aaltion mukaan usein kiire keikalle. Nyt Ruoveden mökkitutkinnan aikana hälytystä ei tullut ja tutkinta ehdittiin tehdä kunnolla.

– Jopa henkirikoksia on selvinnyt myöhemmin tämän rekisterin avulla, Aaltio sanoo.

Mökin omistaja yllättyi

Mökkimurron tekijä ei joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen, koska varkauden vanhenemisaika on viisi vuotta. Epäilty ei vielä tiedä, että hänet on saatu kiinni.

– Tämä on niin tuore juttu. Lähetämme hänelle kirjeen, että asia on selvitetty, Aaltio sanoo.

Murron kohteeseen poliisi on ollut yhteydessä. Mökin omistaja oli yllättynyt, että näin vanha tapaus selvisi.

Rikoskomisarion mukaan on tärkeää, että poliisi ehtii selvittää myös omaisuusrikoksia. Ne ovat Aaltion mukaan niitä tapauksia, joihin tavallinen kansalainen yleensä törmää.

– Näen itse, että myös pienten rikosten selvittäminen on erittäin tärkeää. Se antaa signaalin rikollisille, ettei pienetkään jutut kannata, vaan niistä joutuu edesvastuuseen.

Rikolliselle voi olla myös seurauksia tässäkin tapauksessa.

Vakuutusyhtiö on korvannut rikoksesta aiheutuneet vahingot asianomistajalle. Vakuutusyhtiö voi periä oikeudessa näitä summia rikokseen syyllistyneeltä.

– Voi olla, että lasku kolahtaa postista, Aaltio sanoo.

Voit keskustella aiheesta 12.12. kello 18.00 asti.

