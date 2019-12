Venäjän ainoalla lentotukialuksella syttyi tulipalo – Ainakin viisi ihmistä loukkaantui

Venäjän ainoalla lentotukialuksella Amiraali Kuznetsovilla on syttynyt tulipalo korjaustöiden aikana Murmanskissa.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että loukkaantuneita on viisi.

Uutistoimisto Interfax (siirryt toiseen palveluun) puolestaan kirjoitti aluksi, että kolme henkilöä on kateissa. Nämä olivat ruumassa palon syttymishetkellä eikä heihin saatu yhteyttä. Sittemmin kaksi on löydetty (siirryt toiseen palveluun) elossa ja kateissa on enää yksi.

Palo syttyi alustavien tietojen mukaan aluksen ensimmäisessä voimayksikössä. Uutistoimistojen mukaan tulessa on diesel-polttoaine.

Aluksi palo raivosi 20 neliömetrin alueella ja laajeni sitten 120 neliömetrin alueelle. Interfaxin mukaan palo on levinnyt jo 600 neliömetrin alueelle. Liekkejä yritetään tukahduttaa vaahdolla.

Tassin mukaan palon syynä voi olla turvamääräysten laiminlyönti korjaustöissä.

Venäjän laivaston lippulaiva Amiraali Kuznetsov on ollut korjattavana Murmanskissa yli kaksi vuotta. Edellisen kerran vaurioita aiheutui, kun nostokurki kaatui aluksen kannelle lokakuussa 2018.

Alus on nimetty Neuvostoliiton laivastoamiraali Nikolai Gerasimovitš Kuznetsovin (1904-1974) mukaan.

Lähteet: AFP, Reuters, Tass