Asiointiavustaja vie vanhuksia kauppaan, pankkiin ja terveyskeskukseen – pikkukunnan kokeilu kerää kiitosta

Hartolassa on saatu hyviä kokemuksia vanhusten asiointiavusta. Viime toukokuusta lähtien asiointiavustaja on auttanut vanhuksia ilmaiseksi mm. kauppa- ja pankkikäynneillä. Puolen vuoden aikana asiointireissuja on kertynyt melkein 200 ja asiakkaita on ollut lähes 50.

Hartolan malli on harvinainen Suomessa. Kuntaliiton tietojen mukaan samantapaisia palveluja on joillakin muillakin kunnilla. Lisäksi vastaavaa apua järjestetään vapaaehtoistyönä.

Esimerkiksi Oulussa asiointiavun saaminen vaatii palvelutarpeen arvioinnin, kun Hartolassa palvelun saa ilman kynnystä.

– Näillä kevyemmillä palveluilla tuetaan ikäihmisen toimintakykyä ja itsemääräämisoikeutta, kun henkilö pystyy hoitamaan avustettuna itse omia asioitaan puolestatekemisen sijaan, sanoo erityisasiantuntija Anna Haverinen Kuntaliitosta.

Haverisen mukaan asiointiavun kaltaiset kevyet palvelut täydentävät hyvin muita ikäihmisten palveluja. Haverinen uskoo asiointiavun lisäävän henkistä hyvinvointia.

– Vanhukset nähdään usein hoivapalvelun kohteena, mutta kun ihminen otetaan itse mukaan hoitamaan omia asioitaan, lähtökohta on loistava, pohtii Haverinen.

Hartola on esitellyt asiointiavustajapalveluaan joulukuussa kuntien yhteistyöhankkeen seminaarissa, missä idea herätti kiinnostusta.

Joustava asiointiapu tukee kotihoitoa

Ikäihmiset ovat tyytyväisiä saadessaan ulkoilua, seuraa ja tukea asioilla käymiseen, Hartolan hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen kertoo.

Suosion kasvaessa osa-aikaisena työskentelevän asiointiavustajan työaikaa on lisätty 25 viikkotunnista 30 tuntiin viikossa.

Asiointiavustaja Heidi Lehtinen kertoo, että hän tapaa noin 12:ta asiakasta viikoittain ja lisäksi on joukko satunnaista asiointiapua tarvitsevia ihmisiä. Koska kyseessä ei ole yleinen palvelumuoto, Lehtinen on pitkälti itse kehittänyt työkäytäntönsä.

– Päivän mittaan olen suunnilleen 3–5 asiakkaan kanssa. Voin käydä lenkillä tai terveyskeskuksessa. Pääasiassa menen asiakkaan kanssa asioille, kauppaan, pankkiin, käyn kahvilassa. Vien myös roskia, autan avaamaan postia ja muuta sellaista, kertoo Lehtinen.

Lehtinen kertoo myös tekevänsä yhteistyötä kotihoidon kanssa, koska moni asiakas on myös kotihoidon piirissä. Esimerkiksi Lehtinen ilmoitti erään asiakkaan vinkuvasta kuulolaitteesta kotihoidolle, jotta laite saataisiin kuntoon.

Asiointiavustaja vetää myös Juttutupa-kerhoa Hartolan terveysasemalla pari kertaa viikossa. Lehtisen mukaan väki kerhossa on hiukan vähentynyt talven tullessa.

Hartolan kunnan ja Alatalon vanhustentalosäätiön kokeilu jatkuu ensi kevääseen saakka. Hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen toivoo, että toimintaa voitaisiin jatkaa senkin jälkeen ja hyvinvointiavustajasta tulisi vakituinen lisä Hartolan vanhuksille suunnattuihin palveluihin.

Vielä ei kuitenkaan ole tietoa, mistä toiminnalle saataisiin rahat. Nyt asiointiavustajan palkka maksetaan palkkatuella ja kunnalle testamentatuilla varoilla.