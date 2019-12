Tässä on maailman vanhin tunnettu luolamaalaus: Myyttiset olennot metsästävät indonesialaisessa maalauksessa

Luolamaalauksen metsästäjähahmot ovat ihmismäisiä, mutta niillä on eläimiin viittaavia piirteitä. Yhdellä esimerkiksi on iso lintumainen nokka. Maalauksen ohuiden viivojen arvellaan viittaavan köysiin tai keihäisiin.

Luolamaalauksen metsästäjähahmot ovat ihmismäisiä, mutta niillä on eläimiin viittaavia piirteitä. Yhdellä esimerkiksi on iso lintumainen nokka. Maalauksen ohuiden viivojen arvellaan viittaavan köysiin tai keihäisiin. Endra / Griffithin yliopisto

Australialaisen yliopiston tutkijoiden mukaan maalaus on tehty noin 44 000 vuotta sitten.

Indonesiasta löytynyt metsästysaiheinen luolamaalaus on osoittautunut maailman vanhimmaksi tunnetuksi luolamaalaukseksi, kertovat tutkijat.

Australialaisen Griffithin yliopiston tutkijoiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) maalaus on noin 43 900 vuotta vanha. Tutkimus on julkaistu tiedelehti Naturessa (siirryt toiseen palveluun) keskiviikkona.

Noin 4,5 metriä leveässä luolamaalauksessa ihmishahmot, joilla on myös eläimellisiä piirteitä, metsästävät kääpiöpuhveleita ja villisikoja.

Tutkijat pitävät ihmisen ja eläimen piirteitä yhdistäviä hahmoja eli niin kutsuttuja teriantrooppeja erityisen kiinnostavina.

Apulaisprofessori Adam Brummin mukaan luolamaalauksen teriantrooppihahmot voivat olla varhaisin todiste ihmisen kyvystä kuvitella asioita, joita ei ole olemassa todellisessa maailmassa.

Griffithin yliopiston professori Max Aubert ja apulaisprofessori Adam Brumm osallistuivat tutkimukseen. Endra / Griffithin yliopisto

– Teriantrooppeja esiintyy lähes jokaisen modernin yhteiskunnan kansanperinteessä tai kertovassa fiktiossa. Monissa maailman uskonnoissa niitä pidetään jumalina, henkinä tai muinaisina olentoina, Brumm sanoo Griffithin yliopiston tiedotteessa.

The New York Timesille (siirryt toiseen palveluun) Brumm kuvaa, että koko tutkimusryhmä ällistyi luolamaalauksesta.

– Emme olleet koskaan nähneet mitään vastaavaa aiemmin luolamaalauspaikoilla, joita olemme dokumentoineet sadoittain, hän sanoo.

Löydettiin kaksi vuotta sitten

Maalaus löytyi kaksi vuotta sitten Sulawesin saarella sijaitsevasta luolasta. Saarelta on löydetty runsaasti luolia tai suojia, joissa on muinaisia maalauksia. Tutkijoiden mukaan uusia paljastuu joka vuosi.

Southamptonin yliopistossa työskentelevä arkeologi Alistair Pike arvioi The New York Timesille, että löytö on hyvin merkittävä.

– Aiemmin on ajateltu, että esittävä maalaustaide syntyi pian sen jälkeen, kun nykyihmiset saapuivat Eurooppaan, ehkä noin 40 000 vuotta sitten. Tämä tulos kuitenkin osoittaa, että se sai alkunsa Euroopan ulkopuolella, Pike sanoo.

Piken mukaan vielä ei kuitenkaan pidä tehdä liian pitkälle meneviä päätelmiä, sillä tutkimuksessa ajoitettiin vain eläinhahmojen ikä. Siksi on periaatteessa mahdollista, että teriantroopit olisi lisätty myöhemmin.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan kaikki hahmot on kuitenkin maalattu samalla punaisen sävyllä ja ne ovat samanlaisessa kunnossa.