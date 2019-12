Vanhukset innostuivat tujuista influenssarokotteista niin, että sairaalalta loppuivat rokotusajat kesken

THL ja rokotevalmistaja tutkivat Suomessa uuden influenssarokotteen tehoa yli 65-vuotiailla. Lahdessa vapaaehtoisia rokotettavia on ollut niin paljon, että rokotusaikoja ei ole tahtonut riittää kaikille halukkaille.

Ikäihmiset ovat innostuneet kokeilemaan entistä tehokkaampaa influenssarokotetta. Esimerkiksi Lahdessa ja Jyväskylässä rokotetutkimus on ollut suosittu. Lahdessa rokotusten ajanvaraus jouduttiin keskeyttämään ja aikatauluttamaan lisäpäiviä tutkimusrokotuksille.

Tutkimuspäällikkö Arto Palmun mukaan keskiviikkoon mennessä tutkimukseen oli osallistunut koko Suomessa noin 26 000 ihmistä. Hän arvioi, että tutkimuksessa päästään hyvin lähelle tämän syksyn tavoitetta eli 34 000 rokotettavaa. Rokotettavat ovat yli 65-vuotiaita, joita on kirjeitse pyydetty tutkimukseen mukaan.

– Tämä on positiivinen asia. Väestössä on ymmärrystä sille, että tutkimusta pitää tehdä ja tietoa kerätä. Se vaatii rokotusmyönteisyyttä ja tutkimusmyönteisyyttä.

Päijät-Hämeen keskussairaalalla Lahdessa rokotustutkimuksesta vastaava tutkimushoitaja Satu Rämö kehuu myös ikäihmisten osallintumisintoa.

– Suosio oli aivan mahtava. Alussa jännitti, että mitä tulee tapahtumaan, mutta sitten niitä aikoja alettiin varaamaan hurjaa vauhtia.

Rämön mukaan tutkimukseen on osallistunut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella ainakin tuhat ihmistä.

Uuden rokotteen toivotaan suojaavan ikäihmisiä tehokkaasti influenssalta ja jälkitaudeilta

THL:n ja rokotevalmistaja Sanofi Pasteurin tutkimuksessa osalle annetaan nykyisin rokotusohjelmassa oleva influenssarokote ja osalle korkea-annoksinen rokote, jossa vaikuttavia aineita on nelinkertainen määrä. Rokotteen turvallisuus on varmistettu aiemmissa tutkimuksissa ja sen on todettu lisäävän influenssan vasta-aineita elimistössä tehokkaammin kuin nykyinen rokote.

– Jos tämä todistetaan ja tehokkuudesta saadaan faktatietoa, sillä on todella iso merkitys ihmisille, kansanterveydelle ja myös kustannusten kannalta, arvioi tutkimushoitaja Satu Rämö.

Korkea-annoksista rokotetta on ollut käytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa jo vuosia. Se on kuitenkin suunnattu kolmea eri influenssavirusta vastaan, kun nyt tutkittava rokote tehoaa neljään virustyyppiin. Myös nykyisin Suomessa käytettävä influenssarokote puree samoihin neljään virustyyppiin, mutta vaikuttavaa ainetta on vähäisempi määrä.

Arto Palmun mukaan tutkimuksessa otetaan huomioon myös sivuvaikutusten riskit.

– Aina voi ilmetä haittoja. Kaikissa tutkimuksissa on velvoite seurata mahdollisia haittoja.

Vaikutuksia seurataan rekistereistä

THL:n tutkimuksessa rokotteita annetaan ikäihmisille myös ensi vuoden syksyllä ja seuranta jatkuu vuoteen 2021. Tutkimukseen osallistuneiden terveydentilasta saadaan tietoja terveysrekisterien kautta. Niihin kirjataan esimerkiksi lääkäri- ja sairaalakäyntien tietoja.

– Rokotteen tehokkuutta tutkitaan katsomalla vähentääkö se sairaalakäyntejä, vähentääkö se sydän- ja hengitystietauteja ja vähentääkö se influenssaa, kertoo Satu Rämö.

Tutkimusta tehdään Päijät-Hämeen hyvinvoinikuntayhtymän ja Jyväskylän lisäksi myös Helsingissä, Espoossa, Hämeenlinnassa, Kangasalalla, Kymsoten alueella, Nokialla, Oulussa, Porissa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla.

Rokotevalmistaja on parhaillaan hakemassa THL:n tutkimalle rokotteelle myyntilupaa Eurooppaan. Vaikka rokote saisi myyntiluvan ja se todettaisiin meneillään olevassa tutkimuksessa tehokkaaksi, se ei vielä tarkoita uuden rokotteen päätymistä laajaan käyttöön Suomessa. Rokotteen ottaminen kansalliseen rokoteohjelmaan vaatii asiantuntija-arvioinnin sekä päätökset hankinnasta ja rahoituksesta.