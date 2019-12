Kun kuulet nimen TikTok, tuleeko sinulle mieleen kaappikello vai mobiilisovellus? Testaa, mitä tiedät suosikkisovelluksesta

TikTok on mobiilisovellus, jossa käyttäjät jakavat lyhyitä itsetehtyjä videoita.

TikTok on mobiilisovellus, jossa käyttäjät jakavat lyhyitä itsetehtyjä videoita. Thomas Hagström/Yle

Lasten ja nuorten suosima lyhyiden videoiden somealusta TikTok on ollut viime aikoina paljon esillä.

Otsikoissa on esitelty TikTokin luomia uusia sometähtiä, mutta se on saanut myös kyseenalaista mainetta. TikTokia on epäilty sensuurista ja syytetty, että se kerää poikkeuksellisilla tavoilla käyttäjien yksityistietoja.

Tästä huolimatta TikTokin suosio on suurta. Sillä on tällä hetkellä noin 500 miljoonaa käyttäjää (siirryt toiseen palveluun). (linkki: South China Morning Post)

Kymmenisen vuotta sitten perustettu Instagram on vielä kansainvälisesti suositumpi, mutta TikTokin käyttäjämäärä on jo reilusti ohittanut niin ikään nuorten suosiman Snapchatin.

Vanhempia neuvotaan usein tutustumaan lastensa käyttämiin sosiaalisen median palveluihin. Kuinka hyvin sinä tunnet TikTokin?

Katso Puoli seitsemän -ohjelman juttu TikTokista:

Lisätietoa aiheesta:

Tiktokissa kuka tahansa voi olla tähti, ja samalla sovelluksesta löytyy kappaleita omalle soittolistalle – "Kaikki hyräilevät Tiktok-biisejä koulussa"

Videopalvelu TikTok pyysi anteeksi poistettuaan Kiinaa kritisoineen videon

Guardian: Suomalaisnuorten suosima some-palvelu TikTok sensuroi viestejä, jotka eivät ole Kiinalle mieleen

Yhdysvallat tutkii TikTok-videosovellusta – "Se on vastavakoilu-uhka"

Somen hittisovellusta epäillään laittomasta tietojen keruusta (siirryt toiseen palveluun) (tivi.fi)

Suosikkisovelluksen synkkä puoli: seksiviestejä sataa teineille (siirryt toiseen palveluun) (tivi.fi)