New Jerseyn ammuskelun motiiviksi epäillään juutalaisvastaisuutta – Hyökkääjillä yhteyksiä erikoiseen uskonnolliseen ryhmään

Yhdysvalloissa viranomaiset selvittävät, oliko Jersey Cityssä tapahtuneen ammuskelun motiivina antisemitismi.

Kosher-ruokakauppaan tiistaina tunkeutuneet mies ja nainen tappoivat myymälän toisen omistajan, työntekijän ja asiakkaan. Aiemmin he olivat tappaneet poliisin hautausmaalla lähellä kauppaa. Hyökkääjät kuolivat laukaustenvaihdossa poliisin kanssa.

Neljä tuntia kestänyt tulitaistelu muutti hasidijuutalaisten asuttaman naapuruston sotatoimialueeksi.

Viranomaisten mukaan yksi hyökkääjistä oli julkaissut antisemitistisiä kirjoituksia internetissä. Hänen käyttämästään vuokrapakettiautosta löytyi polveileva uskonnollinen manifesti.

Valvontakameran kuvien perusteella hyökkääjät valitsivat kaupan kohteekseen tietoisesti, The New York Times -sanomalehti kertoo (siirryt toiseen palveluun).

Yhteyksiä Mustat heprealaiset -ryhmään

Uutistoimisto AP:n lähteen mukaan viranomaiset uskovat, että kuolleet hyökkääjät olivat kuuluneet Mustat heprealaiset israelilaiset -liikkeeseen. Tämä on ryhmä mustia yhdysvaltalaisia, jotka uskovat olevansa muinaisten israelilaisten todellisia jälkeläisiä.

Rasistisia ääriliikkeitä seuraava järjestö Southern Poverty Law Centre arvioi vuonna 2008 (siirryt toiseen palveluun), että suurin osa tämän 1800-luvulla kehkeytyneen ja lukuisiin ryhmittymiin jakautuneen liikkeen seuraajista ei ole avoimen rasistisia tai antisemitistisiä eivätkä he kannata väkivaltaa. Liikkeen liepeille on kuitenkin syntynyt ääriliikehdintää, joka demonisoi juutalaisia.

Jersey Cityn pormestari Steve Fulop kutsui tapahtumia viharikokseksi juutalaisia vastaan, ja samoin tapahtumia luonnehtivat läheisen New Yorkin pormestari ja New Yorkin osavaltion kuvernööri.

New Jerseyn osavaltion oikeusministeri Gurbir Grewal sanoi kuitenkin, että on vielä liian aikaista arvioida hyökkäyksen motiivia, kun tutkinta on kesken.

Pakettiauto kytkeytyi toiseen murhaan

Viranomaiset tutkivat yhä, liittyikö tapaukseen muita henkilöitä kuin kaupassa ammutut hyökkääjät.

New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) tapahtumat lähtivät tiistaina liikkeelle, kun poliisietsivä kiinnitti huomiota hautausmaan lähellä pakettiautoon, joka oli etsintäkuulutettu läheisessä Bayonnen kaupungissa tapahtuneeseen murhaan liittyen.

Etsivä lähestyi autoa, jolloin hänet ammuttiin. Tästä alkoi tapahtumasarja, joka päättyi sekasortoiseen tulitaisteluun kosher-myymälässä.

Kaupassa surmansa saaneita miestä ja naista epäillään siis myös Bayonnessa tapahtuneesta taksinkuljettajan murhasta.

