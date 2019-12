Poliisiylijohtaja Kolehmainen al-Hol-jupakasta: "En ole valehdellut, poliisilla ei ole suunnitelmaa hakea ihmisiä Syyriasta"

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen korostaa, että ulkoministeriö vastaa suunnitelmasta siirtää al-Holin leiriläisiä Suomeen. Kolehmainen sanoo, että ole nähnyt suunnitelmaa. Poliisi on valmistellut omia toimintamallejaan mahdollisten kotiuttamisten varalta.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen korostaa, että ulkoministeriö vastaa suunnitelmasta siirtää al-Holin leiriläisiä Suomeen. Kolehmainen sanoo, että ole nähnyt suunnitelmaa. Poliisi on valmistellut omia toimintamallejaan mahdollisten kotiuttamisten varalta.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kiistää väitteet joiden mukaan hän olisi valehdellut suunnitelmista, jotka koskevat suomalaisten tuomista al-Holin leiriltä kotimaahan.

Yle näki keskiviikkona asiakirjan, jossa suunnitellun operaation yksityiskohtia käydään läpi. Asiakirjan allekirjoittajana on Seppo Kolehmainen.

Kolehmainen on aiemmin kiistänyt Ylelle nähneensä suunnitelmaa, jolla leiriläisiä valmistauduttaisiin siirtämään Suomeen.

– Poliisin sisäinen suunnitelma vuodettiin julkisuuteen ja nyt tästä tehdään sellaiset johtopäätökset, että minä olisin valehdellut. Poliisilla ei ole suunnitelmaa lähteä hakemaan ihmisiä Syyriasta.

Kolehmainen oli al-Holiin liittyen kuultavana eduskunnan hallintovaliokunnassa tiistaina

Kolehmainen korostaa, että hän kertoi valiokunnalle poliisin suunnitelleen jo pitkään toimintamalleja siitä, miten poliisi valmistautuu erilaisiin vaihtoehtoihin sisäisen turvallisuuden takaamiseksi.

Kolehmainen kertoo allekirjoittaneensa poliisin sisäisen suunnitelman marraskuussa. Ylen näkemä asiakirja on päivätty 21.11.2019. Kolehmaisen mukaan suunnitelmaa päivitetään jatkuvasti eikä hän muista kaikkia yksityiskohtia.

Ulkoministeriö johtaa kotiuttamisen suunnittelua

Suomalaisten siirtoa al-Holin leiriltä on suunniteltu ulkoministeriön asettamassa työryhmässä. Työryhmässä on jäsen myös Poliisihallituksesta.

Oletteko nähnyt ulkoministeriön suunnitelman?

– Minä en ole nähnyt ulkoministeriön suunnitelmaa. En ole valehdellut, kun olen sanonut näin.

Ylen näkemän, teidän allekirjoittamanne asiakirjan mukaan ulkoministeriön tavoitteena oli järjestää palautuslento viikolla 50 eli tällä viikolla.

– Minulla ei ole sellaista tietoa, mikä päivä heitä olisi ollut tulossa tai suunnitellaan tulevaksi. Kun minulta kysyttiin päivää, niin en siihenkään valehdellut. Suunnitellun viikon tiesin, mutta en tarkkaa päivää.

Onko päivä tiedossanne nyt?

– Ei ole. Mutta jos meitä tarvitaan johonkin, niin totta kai se tulee tietoon ja samoin kuin se, mihin kohtaan prosessia poliisia tarvitaan.

Miksi ette ole nähnyt ulkoministeriön suunnitelmaa, vaikka ministeriön asettamassa työryhmässä on poliisin edustus?

– Ei heillä ole raportointivelvollisuutta minulle. Poliisin suunnitelmaan kuuluu, että sieltä [ulkoministeriön suunnitelmasta] tulevia asioita siirretään meidän suunnitelmaan.

Miten teillä ylimpänä poliisiviranomaisena ei ole ollut tietoa, mistä työryhmässä keskustellaan?

– Se on ulkoministeriön johdolla tapahtuva prosessi. Minä en seuraa yksittäistä virkamiestä koko ajan. Luotan valmisteluun. Aikanaan, jos tarve vaatii, pyydetään linjauksia. Olen esimerkiksi linjannut sen, että minusta tämä asia vaatisi valtioneuvoston päätöksen. Tällä tasolla keskustellaan minun kanssani asioista.

Onko ulkoministeriön johtaman työryhmän työ niin salaista, että tietoja ei siksi ole annettu?

– En tiedä, koska en ole perehtynyt ulkoministeriössä tehtävään työhön millään tavalla. Poliisihallituksessa on virkamies, joka asetettiin tähän työhön. Hänellä ei ole minulle jatkuvaa raportointivelvollisuutta. Ei ole mahdollista, että joka ikisessä asiassa ihmiset käyvät minulle kertomassa, kun kysymys on valmistelusta.

Onko poliisille tehty virka-apupyyntö suomalaisten palautuksiin liittyen?

– Tiistaina kun olin hallintovaliokunnan kuultavana, niin siihen mennessä ei vielä ollut ulkoministeriöltä virka-apupyyntöä tai avunpyyntöä. Nyt tässä kohtaa [torstaina] en voi kommentoida, onko meillä pyyntö vai ei.

Eli poliisille on siis tehty virka-apupyyntö tiistain kokouksen jälkeen?

– En voi ottaa kantaa.

Tuleeko poliisi paikalle antamaan virka-apua, jos lento laskeutuu Suomeen?

– Rajavartiolaitos on ensimmäinen toimivaltainen viranomainen, joka ottaa tulijat vastaan, ei poliisi. Miksi he tarvitsisivat poliisia siihen, kun heillä on lakisääteinen tehtävä suorittaa rajavartiotehtävää?

Leirillä olevia äitejä voidaan mahdollisesti epäillä terroristisista teoista. Mikä merkitys tällä on?

– Jos meillä on perusteltu syy epäillä jonkun syyllistyneen rikokseen, mikä kuuluu Suomen tuomiopiiriin, niin siinä tapauksessa se kuuluu poliisille. Näitä tilanteita silmällä pitäen olemme tehneet ennakollista suunnittelua.

Miten menetellään, jos poliisia pyydetään mukaan hakemaan ihmisiä Syyriasta?

– Lähtökohtaisesti poliisin toimivaltuudet loppuvat Suomeen, meillä ei ole valtuuksia toimia ulkomailla. Jos meille tulee avunpyyntö, sen juridinen perusta arvioidaan – onko oikeutta pyytää apua ja onko meillä toisaalta oikeutta antaa apua. Se arvioidaan tapauskohtaisesti.

Onko poliisi tyhjän päällä virkamiestyöryhmän tai ministerin päätöksen perusteella?

– Meillä ei ole mitään toimivaltaa Syyriassa, siellä ollaan turistin toimivaltuuksilla. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta siellä toimia.

Jos valtioneuvosto tekee päätöksen operaatiosta, muuttaako se poliisin asemaa?

– Ei se muuta toimivaltuuskysymystä. Sitten ehkä ollaan neuvotteluissa mukana poliisin roolissa, mutta eivät toimivaltuudet Syyriassa lisäänny. Mutta totta kai tämän kokoluokan asiassa tarvittaisiin valtioneuvoston päätös siitä, mitä tehdään. Ulkoministeriö johtaa nyt tätä prosessia ja asia on sen vastuulla.

