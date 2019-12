Suomen ilmastopaneeli: Sähköauto päihittää muut autot niin kustannuksissa kuin päästöissäkin muutaman käyttövuoden jälkeen

Suomen ilmastopaneelin perjantaina julkaiseman autolaskurin (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan sähköauto on pitkällä aikavälillä edullisempi käyttää ja järkevämpi valinta myös ympäristön kannalta.

Laskurista selviää, että vaikka sähköauton valmistuksessa päästöt ovat eri ajoneuvotyypeistä suurimmat, nousevat käytönaikaiset päästöt muissa autoissa sähköautoa nopeammin.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki, jossa vastaavilla keskikokoisilla automalleilla ajetaan 14 000 kilometriä vuodessa 15 vuoden ajan. Ajomääränä 14 000 km vastaa suomalaisilla autoilla keskimäärin vuodessa ajettavaa kilometrimäärää. Kumuloituvat päästöt ovat hiilidioksiditonneja. Kaasuautoa on tässä esimerkissä ajettu sataprosenttisella maakaasulla.

Suomen ilmastopaneeli, Harri Vähäkangas / Yle

Suomen ilmastopaneelin laskujen mukaan keskikokoinen bensiiniauto aiheuttaa 14 000 kilometrin vuosittaisella ajolla jo kolmen vuoden kohdalla suuremmat päästöt kuin vastaava sähköauto. Esimerkkinä laskussa käytetään sähköautoa, joka pystyy kesäolosuhteissa 300 kilometrin ajoon täydellä latauksella.

Vastaavasti 15 käyttövuoden jälkeen sähköauton aiheuttamat päästöt ovat jo 60 prosenttia pienemmät kuin bensiiniauton päästöt.

Esimerkin laskennassa bensiiniauton kulutukseksi on laskettu 6,0 litraa sadalla kilometrillä ja dieselille 5,3 litraa. Kaasuauton kulutukseksi on laskettu 4,1 kg sataprosenttista maakaasua. Ladattavalle hybridille on laskettu 2,5 litran bensiinikulutus sekä 8,0 kWh sähkönkulutus ja sähköautolle 15,9 kWh sähkönkulutus.

Seuraavassa kuvassa nähdään, että vuosittaisten ajokilometrien kasvaessa 30 000 kilometriin on sähköauton päästövähennys 15 vuoden jälkeen 67 prosenttia bensiiniautoon verrattuna.

Dieselautoon verrattuna sähköauton päästövähennys on 62 prosenttia, kaasuauton verrattuna 47 prosenttia ja ladattavaan hybridiin verrattuna 44 prosenttia. Tässä esimerkkikuvassa biokaasun osuus kaasuauton polttoaineesta on ollut 50 prosenttia.

Suomen ilmastopaneeli, Harri Vähäkangas / Yle

Kustannukset kääntyvät sähköauton eduksi alle 10 vuodessa

Suomen ilmastopaneeli on selvittänyt myös, missä ajassa sähköauto tulee muihin autoihin verrattuna edullisemmaksi käyttää.

Jos vertailtava bensiiniauto on sähköautoa kalliimpi ja autolla ajetaan 20 000 kilometriä vuodessa, niin sähköauto muuttuu edullisemmaksi viiden vuoden ajon jälkeen.

Jos taas sähköautoa verrataan halvempaan bensiiniautoon, muuttuu sähköauto bensiiniautoa edullisemmaksi kahdeksan vuoden jälkeen.

Seuraavassa kuvassa on hahmoteltu kahden eri hintaa edustavan bensiiniauton sekä kolmen muun autotyypin kustannukset 15 vuoden aikana.

Suomen ilmastopaneeli, Harri Vähäkangas / Yle

Kuvan laskelmassa bensiiniautot ovat maksaneet 23 901 sekä 27 995 euroa. Dieselauto on maksanut 30 749, kaasuauto 30 123 sekä sähköauto 35 090 euroa.

Autojen vuosittaisiksi kustannuksiksi on laskettu molempien bensiiniautojen osalta 560 euroa, dieselautolle 617, kaasuautolla 662 sekä sähköautolle 460 euroa.

Mikä ilmastopaneeli? Suomen ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein ja paneelin valitsemilla tavoilla. Ilmastopaneelissa on mukana 14 ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijaa. Paneelin puheenjohtaja on Helsingin yliopiston professori Markku Ollikainen. Työtä avustaa kaksihenkinen sihteeristö.

Ilmastopaneelin perjantaina julkaisema autolaskuri antaa kuluttajille mahdollisuuksia vertailla eri käyttövoimia. Laskurin taustalla on Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035, joka edellyttää henkilöautoliikenteen päästöjen puolittumista vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastopaneeli muistuttaa, että keskeisin keino päästöjen vähentämiseen on henkilöautojen käyttövoimien vaihtaminen mahdollisimman vähäpäästöisiin.

Suomen ilmastopaneelin autoslaskuriin pääset tästä (siirryt toiseen palveluun).