Tuoreen pääministerin ensiesiintyminen Brysselissä kompastui median ennakkosensurointiin

Valtavassa ennakkosuosiossa paistatellut pääministeri Sanna Marin (sd.) astui kansainväliseen todellisuuteen nopeasti. Kotimaan kysymykset eivät jää taakse, vaikka poistuisi maasta.

Saapuessaan EU-huippukokouspaikalle Brysselissä, Marin ohjattiin ensin kansainvälisen median eteen. Kun oli suomalaismedian vuoro, aikaa oli vain 1–2 kysymykseen.

Ensimmäinen kysymys koski al-Holia, jota ei ehditty kysyä loppuun.

– Eikö siitä saa kysyä, kysyi Kauppalehden toimittaja Soili Semkina.

– Ei kysytä. Puhutaan nyt tästä kokouksesta, sanoi pääministerin mukana seurannut EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm. Hän ohjeisti median sanomalla, että pääministeriltä voi kysyä ainoastaan kokoukseen liittyvistä asioista.

Itse huippukokouksen tärkein asia, poliittinen sitoutuminen hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä on Marinin mukaan saavutettavissa ja koko ilmastosopimus vaatii kompromisseja kaikilta. Suhtautuminen ydinvoimaan on noussut suureksi riidan aiheeksi jäsenmaiden keskuudessa. Marin on ydinvoiman vastustaja. Muun muassa Ranska ja Tšekki vaativat, että ydinvoima luokitellaan päästöttömäksi energiamuodoksi.

Pääministeri otti kantaa myös Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen.

– Me olemme tehneet hyvää työtä vaikeassa murroskohdassa. Mielestäni Suomi on onnistunut puheenjohtajana tässä vaikeassa tilanteessa hyvin, sanoo Marin.

Suomi on saanut paljon arvostelua jättämästään ehdotuksesta unionin monivuotiseksi budjetiksi. Siinä Suomea on arvosteltu maatalouden liiallisesta tukemisesta.