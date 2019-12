Tasavallan presidentti Niinistö paheksui Twitterissä virkamiehiin kohdistuvaa maalittamista: "Tämä on vakava asia"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on torstaina Twitterissä ottanut kantaa virkamiehiin kohdistuvaa maalittamista vastaan.

– Tämä on vakava asia. Ei saa olla niin, että työkseen muita palvelevat ja suojaavat ihmiset joutuvat itse ahdistetuiksi, Niinistö kirjoitti twiitissään.

Niinistö jakoi samalla Eurooppa- ja lähialueviestintäyksikön johtajan Ville Cantellin twiitin, jossa Cantell kommentoi Ylen A-studion tekemää juttua virkamiehiin kohdistuvasta häirinnästä.

A-studio oli tehnyt ministeriöille ja virastoille kyselyn valtion virkamiehiin kohdistuvasta maalittamisesta. Kyselystä kävi ilmi, että erityisesti poliisit, syyttäjät ja tuomarit ovat alttiita maalittamiselle. Myös maahanmuuttoa ja petoeläimiä käsittelevät virkamiehet joutuvat herkästi maalittamisen kohteeksi.

Maalittamisella tarkoitetaan yleensä esimerkiksi sitä, että joku kehottaa tai yllyttää suurta joukkoa ihmisiä hyökkäämään yhden kohteen kimppuun eri tavoin. Sen seurauksena kohde voi saada paljon vihaviestejä, ja hänestä voidaan levittää julkisuuteen perättömiä tai yksityiselämän suojaa loukkaavia tietoa.

Tämä on vakava asia. Ei saa olla niin, että työkseen muita palvelevat ja suojaavat ihmiset joutuvat itse ahdistetuiksi. https://t.co/pNUmPExXpa — Sauli Niinistö (@niinisto) 12. joulukuuta 2019

Presidentti on aiemminkin ottanut kantaa yleistyneeseen maalittamisilmiöön. Linnan juhlien teemaksi oli tälle vuodelle valittu tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Niinistö perusteli teemaa sillä, että tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan, joskin kehityksen mukana yhteiskunnalliseen keskusteluun on tullut puolitotuuksia ja valheita.

– Ja jos siihen suuntaan mennään, tästä tulee vaikea paikka elää kaikille. Ehkä huolestuttavinta on loukkaava tapa keskustella: kun hyökätään yksilöitä vastaan. Se on aikamoinen tuskan tila kohteelle, presidentti totesi marraskuun lopulla.

