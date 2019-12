Gwen Stefani Pori Jazziin – No Doubt-solisti on käynyt soolourallaan vain kerran aiemmin Suomessa

Gwen Stefani on tullut tunnetuksti No Doubt -yhtyeen laulusolistina. Kuvassa oikealla myös basisti Tony Kanal.

Gwen Stefani on tullut tunnetuksti No Doubt -yhtyeen laulusolistina. Kuvassa oikealla myös basisti Tony Kanal. EPA / CHARLES PERTWEE

No Doubt -yhtyeen laulajana tunnetuksi tullut Gwen Stefani esiintyy ensi kesänä Porin jazzfestivaalilla perjantaina heinäkuun 17. päivänä.

Stefani aloitti vuonna 2004 soolouran, jonka aikana häneltä on ilmestynyt kolme studioalbumia. Hiteiksi ovat nousseet muun muassa kappaleet Hollaback Girl, The Sweet Escape ja What You Waiting For?.

Suomessa Stefani on käynyt soolourallaan vain kerran aikaisemmin Helsingissä vuonna 2007.

Kolme kertaa Grammylla palkittu artisti tunnetaan myös muoti-ikonina ja tuottajana. Vuodesta 2016 asti hän on toiminut The Voice -laulukilpailun tuomarina Yhdysvalloissa.

Pori Jazz julkisti aiemmin tällä viikolla ensimmäiset artistinsa: Porissa nähdään muun muassa Dido, Charles Lloyd,Gov’t Mule sekä Pepe Willberg yhdessä trumpetisti Jukka Eskolan yhtyeen kanssa.

Pori Jazz järjestetään 55. kertaa 10.–18. heinäkuuta.