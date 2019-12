Pysäköintisovellus voi laskuttaa väärin, jos rekisterikilpi on likainen.

Pysäköintisovellus voi laskuttaa väärin, jos rekisterikilpi on likainen. Jussi Mansikka / Yle

Ylen toimittaja Riika Raitio huomasi torstaina, että parkkisovellus Moovy raksuttaa hänelle laskua Lappeenrannan keskussairaalassa. Auto ja nainen olivat kuitenkin Tampereella.

Tämä ei ole ainoa kerta, kun pysäköintisovellus on laskuttanut turhaan. Moni muu kertoo sosiaalisessa mediassa vastaavista virhemaksuista. Päivän pysäköinnistä voi tulla kymmenien eurojen laskuja.

Tampereella kehitetty Moovy tunnistaa palveluun rekisteröityjen autojen rekisterinumerot. Maksu alkaa sisäänajosta ja päättyy, kun ajaa parkkitalosta ulos.

Sittemmin sovellus on levinnyt eri puolille Suomea, ja sillä arvioidaan olevan jo satoja tuhansia käyttäjiä.

Pysäköinnin maksaminen kännykällä on arkipäivää isoissa kaupungeissa. Tampereella yli puolet pysäköinneistä maksetaan mobiilisti eli älypuhelimessa olevalla sovelluksella, ja sama tilanne on pääkaupunkiseudulla.

Harvinaista mutta mahdollista

Raitio soitti Moovylle ja sieltä kerrottiin, että virhe johtui todennäköisesti liasta tai lumesta rekisterilaatan päällä. Kameratunnistus tulkitsi vieraan auton siitä syystä Raition autoksi. Hänen ei tarvinnut maksaa laskua.

Moovyn operatiivinen johtaja Tami Koivuniemi kertoo Ylelle, että lika tai lumi voi tuoda virheitä rekisterin automaattisessa tunnistuksessa.

– Joskus esimerkiksi numero 6 saatetaan tunnistaa toiseksi numeroksi ja pysäköinti alkaa raksuttaa eri rekisterinumerolle.

Koivuniemen mukaan rekisterilaatta kannattaa pitää puhtaana. Asiakkaan kannattaa olla yhteydessä palveluntarjoajaan, jos tulee vääriä maksuja. Virheet lisääntyvät Koivuniemen mukaan talvella.

– Kun automatisoidaan asioita, silloin tapahtuu tällaista.

Koivuniemi myöntää, ettei rekisterilaattaa pysty pitämään aina puhtaana. Vastuu on hänen mukaansa myös palvelun tuottajalla.

– Missään nimessä ei tarvitse maksaa, jos on väärällä paikkakunnalla. Näemme palvelun kautta, missä autoilija on mennyt. Jos tulee maantieteellisesti 500 kilometrin hyppäys tunnin sisään, huomataan että tämä on väärin.

Jos on vahingossa maksanut väärän maksun, ne hyvitetään.

Moovyn tilastojen mukaan rekisteritunnistus toimii vuodessa 99,8-prosenttisesti oikein. Virheet ovat sikäli harvinaisia.

Puomi estää virheitä laskuissa

Parkkisovellus EasyParkissa ei ole tullut tietoon vastaavia virhemaksuja, joissa asiakkaalta olisi peritty toisella paikkakunnalla tapahtuneita pysäköintejä.

Likaisista laatoista on seurannut sen sijaan muita ongelmia. Maajohtaja Aleksi Kolehmainen kertoo, että ongelmia voi tulla silloin, jos hallissa ei ole puomia.

Rekisterinumero voidaan tunnistaa sisäänajossa mutta ei enää ulosajossa. Näin pysäköintimaksu voi jäädä raksuttamaan, vaikka autoilija on jo poistunut hallista. Tätä tapahtuu Kolehmaisen mukaan silloin tällöin ja virheet korjataan.

Kadunvieripysäköinnissä ongelmaa ei ole, koska pysäköinnintarkastaja voi pyyhkiä lumen rekisterilaatasta. Jos hallissa on puomi eikä auton rekisterinumeroa tunnisteta lian takia, autoilija ei pääse halliin parkkisovelluksella vaan hänen pitää ottaa lipuke.

Suomessa saa ajaa julkisilla teillä vain rekisteröidyillä ajoneuvoilla. Koska rekisteröidyn ajoneuvon tulee olla aina tunnistettavissa rekisterinumerolla, lumisesta rekisterilaatasta voi seurata periaatteessa myös sakkoja.

Voit keskustella aiheesta 13.12. kello 20 asti.

